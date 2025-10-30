Caxias prepara Semana das Tradições e Artes Negras - Divulgação

Publicado 30/10/2025 20:50

Duque de Caxias - O secretário de Cultura e Turismo, Aroldo Brito, recebeu no gabinete do Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, o ex-vereador Zumba, responsável pela Lei nª1.394, de 28 de abril de 1998, que inclui a Semana das Tradições e Artes Negras e Contemporâneas no calendário de atividades culturais do município. Zumba foi vereador de Duque de Caxias entre os anos de 1997 e 2004, atuando em prol da educação, da saúde, das pessoas com deficiência e, principalmente, em favor das questões raciais.

Em novembro, mês da Consciência Negra, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, vai promover, de 16 a 22/11, uma série de atividades culturais em celebração à Semana das Tradições e Artes Negras e Contemporâneas. Entre as ações previstas, estão uma Missa Afro Inculturada na Catedral de Santo Antônio; uma edição do Circuito Cultural Boca Pra Fora com uma roda de samba especial; um espetáculo teatral com o grupo MultiArte, uma apresentação da Escola de Samba Mirim Pimpolhos da Grande Rio; Cine Teatro; Preta Feira e homenagem a Dr. Mario Alves, a Zumba e a Cacique Tukano.

E não para por aí!

A SMCT/DC, por meio do Edital Ediélio Mendonça de Fomento à Cultura, contemplou, com uma verba de R$20 mil, a produtora cultural Evanderlina Marciana, mais conhecida como Luana, que atua na cidade, há décadas, voltada à realização da “1ª Edição do Samba de Oyá - Glamour das Favelas e LGBTQIA+”, no dia 21 de novembro, das 17h às 22h, no Calçadão José de Alvarenga, em frente ao Monumento Zumbi dos Palmares, símbolo de resistência negra no país.