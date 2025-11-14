Fundec realiza cerimônia de formatura dos alunos de técnico em enfermagem - Divulgação

Fundec realiza cerimônia de formatura dos alunos de técnico em enfermagemDivulgação

Publicado 14/11/2025 17:10

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec, celebrou a formatura dos alunos do curso de Técnico em Enfermagem. Ao todo, 120 estudantes receberam o diploma em uma cerimônia marcada por emoção e orgulho. Entre os formandos, a emoção da aluna Thais Santos de Assis, de 40 anos, moradora de Xerém, resumiu o espírito da noite. Ela afirmou que a enfermagem é movida pelo amor.

“Eu amo ajudar as pessoas, e a Fundec abriu esta oportunidade maravilhosa. Eu me dediquei muito às disciplinas ministradas, os professores são maravilhosos. Eu me encantei com todas as áreas da enfermagem e ainda estou me decidindo onde vou atuar, mas sei que será sempre com muito amor”, contou Assis.



A presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, também destacou o esforço coletivo que tornou a conquista possível. Em um discurso repleto de gratidão e de entusiasmo, ela cumprimentou os presentes e ressaltou que os protagonistas da noite eram os alunos.

"Só é possível o sucesso da caminhada, tanto a que os trouxe até aqui quanto a que se inicia a partir de agora, graças aos professores que estiveram com vocês durante todo este período. Eles fazem com que o nosso curso de Técnico em Enfermagem, totalmente gratuito, seja um curso de excelência".



Durante a solenidade, o prefeito Netinho Reis ressaltou o orgulho que sente pelos novos profissionais e destacou a relevância da enfermagem para a cidade.

“A área da saúde de Duque de Caxias é reconhecida pela sua excelência, e esse reconhecimento só é possível graças a profissionais comprometidos e bem preparados, como os que estão se formando hoje. A enfermagem é uma das profissões mais nobres que existem, porque exige não apenas técnica, mas também sensibilidade e empatia. Parabenizo cada um de vocês por esta conquista e desejo que sigam cuidando das pessoas com o mesmo amor que dedicaram aos estudos. A cidade de Duque de Caxias se orgulha de ter novos profissionais prontos para servir com competência e humanidade”, declarou o chefe do Executivo municipal.