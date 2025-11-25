Programa Autonomia e Renda Petrobras oferece cursos gratuitos em CaxiasDivulgação
Veja como participar
Operação Caxias Livre ganha reforço do Governo do Estado
Retroescavadeiras e caminhões cedidos estão sendo usados para a retirada de barricadas
Caxias celebra Dia de Ação de Graças com concerto ao ar livre
Evento será realizado na Praça do Pacificador, no Centro
Caxias inaugura Módulos Integrados de Segurança no bairro Pantanal
Ação é um parceria entre os governos municipal e estadual
Caxias Shopping promove nova edição do GastroSamba
Programação começa nesta sexta-feira, dia 28
Caxias lança projeto Din Down Down com foco em inclusão
Iniciativa amplia acesso a práticas pedagógicas adaptadas e ações de inclusão dentro da rede municipal
