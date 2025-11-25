Programa Autonomia e Renda Petrobras oferece cursos gratuitos em CaxiasDivulgação

Duque de Caxias - O Programa Autonomia e Renda Petrobras, realizado em parceria com a Firjan SENAI SESI, está com inscrições abertas, até 30/11, para 240 vagas gratuitas em cursos técnicos que atendem a demandas do setor de Óleo e Gás no estado do RJ. O objetivo do programa é qualificar profissionalmente e ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Em seu terceiro ciclo de oferta de vagas, o Autonomia e Renda Petrobras atende moradores de Duque de Caxias, com cursos técnicos em Qualidade, Soldagem, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho, Mecânica e Automação. É preciso verificar no edital o município onde cada um dos cursos e turmas serão oferecidos.
Além da formação profissional, o Programa Autonomia e Renda Petrobras conta com uma carga horária voltada para oficinas de Desenvolvimento Humano (DH), uma metodologia da Firjan SESI, que tem como finalidade fortalecer as competências sociais nos participantes, elevando seu potencial de empregabilidade.
E o programa prevê ainda a concessão de bolsas-auxílio de R$ 660 mensais aos participantes. E as mulheres com filhos de até 11 anos de idade completos receberão bolsa com valor diferenciado de R$ 858. Vale ressaltar que o público prioritário do programa são pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Além das mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes e refugiados e PCDs.
Acesse o edital completo para as vagas oferecidas no RJ – Link: autonomiaerenda.com.br/editais.