Prefeitura de Duque de Caxias inaugura clínicas da famíliaDivulgação

Publicado 03/12/2025 19:08

Duque de Caxias - A Prefeitura entregou mais duas obras importantes para fortalecer e ampliar o acesso à saúde da população: a Clínica da Família do Parque Esperança e a unidade do Berra Boi foram revitalizadas.



No Berra Boi, foram realizados o fechamento em drywall das grades externas, a manutenção e implantação de novos aparelhos de ar-condicionado, a troca do revestimento cerâmico da recepção e da sala de fisioterapia, além da criação de uma entrada independente para esse setor. Também foi realizada a revisão das instalações hidráulicas e elétricas, garantindo mais segurança ao espaço.



Já a Clínica da Família do Parque Esperança passou por uma modernização que incluiu a construção de uma divisória para reorganizar e ampliar o uso das salas, a revisão das partes hidráulica e elétrica, a pintura geral e o tratamento das fissuras no chão. A unidade também recebeu manutenção e instalação de novos aparelhos de ar, troca de luminárias, nova fachada, tratamento de infiltrações e implantação de revestimento na área externa.

Prefeitura de Duque de Caxias inaugura clínicas da família Divulgação



O resultado dessas obras são espaços revitalizados, modernos, acessíveis e acolhedores para pacientes e profissionais, tornando os atendimentos ainda mais eficientes. As melhorias reforçam o compromisso da prefeitura em garantir unidades de saúde estruturadas e ambientes dignos para atender com excelência a população.