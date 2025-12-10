Defesa Civil de Caxias homenageia voluntários em cerimônia

Defesa Civil de Caxias homenageia voluntários em cerimôniaDivulgação

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Duque de Caxias realizou, na manhã desta quarta-feira (10), no Teatro Municipal Raul Cortez, uma homenagem especial aos voluntários que atuam junto ao órgão. A cerimônia marcou a celebração do Dia do Voluntário, comemorado em 5 de dezembro, e reuniu autoridades municipais, equipes técnicas, parceiros institucionais e dezenas de voluntários que integram as ações de prevenção, resposta e preparação do município.
A secretária de Defesa Civil, tenente-coronel Kaline Marcelino, destacou a importância do trabalho desempenhado pelos voluntários, que atuam em diversas frentes junto à Defesa Civil, especialmente em ocorrências climáticas e operações preventivas.
“Os voluntários são uma força essencial para a Defesa Civil. Eles representam o espírito de cuidado, solidariedade e prontidão. Em cada treinamento, em cada operação e em cada alerta emitido, nós contamos com pessoas que dedicam tempo e energia para proteger vidas. A Defesa Civil de Duque de Caxias só alcança tantos resultados porque temos voluntários comprometidos, preparados e profundamente envolvidos com a segurança da nossa população”, afirmou.
O prefeito Netinho Reis reforçou o reconhecimento aos voluntários e ressaltou o processo de reestruturação pelo qual a Defesa Civil vem passando ao longo de 2025.
“Nós estamos reorganizando, modernizando e fortalecendo toda a estrutura da Defesa Civil. Isso significa mais tecnologia, mais equipamentos, mais formação e mais capacidade de resposta. Mas nada disso faria sentido sem o elemento mais importante: as pessoas. Os voluntários são um patrimônio do município. São eles que, ao lado das equipes técnicas, fazem a diferença em momentos decisivos. Hoje é dia de reconhecer, agradecer e reafirmar que a Defesa Civil de Duque de Caxias seguirá valorizando cada voluntário que ajuda a cuidar da nossa cidade”, destacou.
O evento também contou com a presença de Valesco Roberto Soares da Silva, coordenador técnico de operações do Processo Apel (Alerta e Preparação de Comunidades para Emergências a Nível Local) — administrado pela Associação das Empresas de Campos Elíseos (Assecamp) — responsável pela formação de aproximadamente 700 técnicos por semestre. Ele ressaltou o comprometimento e o preparo dos voluntários formados.
“Para o voluntário não tem dia, hora ou lugar. Eles estão preocupados com a situação da população e preparados para agir em situações de emergência, sejam elas naturais ou tecnológicas. A formação contínua garante que cada um esteja pronto para atuar com eficiência e responsabilidade quando a cidade mais precisa”, afirmou.
A homenagem celebrou o engajamento e a dedicação dos voluntários, reforçando o compromisso da Secretaria Municipal de Defesa Civil em ampliar programas de capacitação, fortalecer parcerias e valorizar aqueles que atuam diretamente na proteção e segurança da população de Duque de Caxias.
