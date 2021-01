Com o fim do auxílio emergencial, beneficiários voltam a ganhar o valor original do Bolsa Família Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 16:37 | Atualizado 15/01/2021 16:48

Rio - Sem o auxílio emergencial, os beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 começarão a receber o recurso na próxima segunda-feira, dia 18. Devido ao fim do auxílio do governo federal, os brasileiros voltam a ganhar o valor original do programa de distribuição de renda. Vale lembrar que o benefício será pago sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada. Em janeiro, os pagamentos vão terminar no dia 29 para o NIS de final 0. Confira o calendário deste mês:

Final do NIS 1: dia 18



Final do NIS 2: dia 19



Final do NIS 3: dia 20



Final do NIS 4: dia 21



Final do NIS 5: dia 22



Final do NIS 6: dia 25



Final do NIS 7: dia 26



Final do NIS 8: dia 27



Final do NIS 9: dia 28



Final do NIS 0: dia 29

Publicidade

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque durante 90 dias após a data indicada no calendário. Os beneficiários podem conferir no extrato de pagamento a "Mensagem Bolsa Família", com o valor do benefício.

Poupança social digital

Publicidade

Com a mudança, o cidadão passa a ter a possibilidade de sacar integral ou parcialmente as parcelas do benefício. Segundo o Ministério da Cidadania, a abertura das contas será feita de forma automática e escalonada pela Caixa, sem a necessidade de apresentação de documentos ou comparecimento às agências.

Publicidade