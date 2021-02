O abono salarial pode ser sacado até o dia 30 de junho deste ano Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 12:57 | Atualizado 12/02/2021 13:03

Rio - Os trabalhadores que não sacaram o Abono Salarial do PIS/Pasep - exercício 2020/2021 - podem retirar o benefício até o dia 30 de junho deste ano, conforme estabelecido pelo Codefat. O pagamento, que teve o calendário antecipado pelo governo federal, terminou nesta quinta-feira. O valor do abono varia entre R$ 92 e R$ 1.100, de acordo com o tempo de serviço prestado.

Recebem o benefício na CAIXA os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público têm inscrição Pasep e recebem o abono no Banco do Brasil. Segundo a CAIXA, em todo o calendário de pagamentos 2020/2021, o banco disponibilizou R$ 17 bilhões para 22,2 milhões trabalhadores. De acordo com o BB, ao todo, foram concedidos cerca de 1,1 milhão de abonos, totalizando aproximadamente R$ 1,1 bilhão.

Saque

Nos casos em que o valor do PIS não possa ser creditado em conta existente ou em Conta Poupança Social Digital, o trabalhador poderá realizar o saque com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos Correspondentes CAIXA Aqui, bem como nas agências.



O beneficiário do Pasep pode optar por realizar transferência para conta de mesma titularidade em outras instituições financeiras, nos terminais de autoatendimento do BB ou no portal www.bb.com.br/pasep . É possível efetuar o saque nos caixas das agências, mas tenha em mãos um documento válido de identificação: RG ou CPF.

Quem tem direito

Podem receber o Abono Salarial 2020/2021 os trabalhadores inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial, conforme categoria da empresa.

A consulta sobre o direito ao benefício, bem como ao valor à disposição, pode ser feita por meio do aplicativo Caixa Trabalhador, pelo atendimento Caixa ao Cidadão (0800-726-0207) e no site www.caixa.gov.br/abonosalarial

