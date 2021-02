Somente no ano passado, 2.663.309 registros de microempreendedores individuais foram abertos no Brasil, 8,4% a mais do que em 2019 Reprodução

Por Maria Clara Matturo*

Publicado 15/02/2021 08:00 | Atualizado 15/02/2021 15:32

Com a crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, o desemprego atingiu cerca de 14 milhões de brasileiros até novembro do ano passado , conforme apontou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Como alternativa, muitos trabalhadores resolveram se aventurar como autônomos em busca de uma fonte de renda. Somente no ano passado, 2.663.309 registros de microempreendedores individuais foram abertos no Brasil, 8,4% a mais do que em 2019, segundo o Mapa das Empresas Ministério da Economia.

Apesar das áreas de freelancer serem bastante abrangentes, envolvendo desde serviços manuais até tecnológicos, cinco setores tiveram um destaque maior no ano que passou. As áreas mais contratadas pela plataforma Workana, que liga profissionais autônomos a consumidores, foram TI e programação, tradução e conteúdos, design e multimídia, marketing e vendas e suporte administrativo.

O country manager da Workana no Brasil, Daniel Schwebel, afirmou que o crescimento do mercado foi notável com a chegada da pandemia. "O número de cadastros na Workana saltou de 2,8 milhões em 2019, para 3,8 milhões em 2020, o que representa um aumento de 28,88%. Só no Brasil, são mais de 1,6 milhões de usuários. E o número de oportunidades disponibilizadas no site também cresceu 33,87% no ano passado em comparação com 2019".

Para o executivo, existe uma conexão clara entre o desenvolvimento do setor e o desemprego. "É claro que a alta taxa de desemprego no país também contribuiu para que muita gente buscasse oportunidades nas plataformas de trabalho. Cerca de 20,4% dos profissionais afirmaram que encontraram no trabalho freelance uma alternativa frente ao desemprego, e isso mostra como a Workana pode ajudar pessoas a terem acesso a oportunidades de trabalho em qualquer lugar do mundo", afirmou.



Como se destacar no mercado



Apesar da realidade de profissional autônomo não ser fácil, atualmente muitas plataformas atuam com o objetivo de unir esses profissionais a oportunidades. Entre elas, estão a Workana e a HELPIE. Porém, assim como em outras áreas, alguns diferenciais podem ajudar na hora de se destacar. Confira as dicas:

"É fundamental que o profissional se atente a questões que no mercado freelance são básicas, como gestão de tempo, inteligência emocional e autonomia. É preciso se organizar e ter disciplina. Também é importante o profissional se adaptar ao conceito de Lifelong Learning, que consiste em estar sempre em busca de novas habilidades, ou estudando para melhorar as que já tem, o que muitos consideram como uma ótima oportunidade para desenvolver a carreira da maneira que desejam, tanto que 88,8% dos freelancers se sentem satisfeitos por estarem nesta modalidade de trabalho exatamente por esse motivo", orientou o country manager da Workana no Brasil, Daniel Schwebel.

Cursos oferecidos pelas plataformas também são uma boa opção para se qualificar, como destacou o CEO da HELPIE Leandro Gotz:

"Muito se fala em presença digital para prestadores de serviços e num momento de isolamento social a necessidade de se destacar no virtual cresce muito. Deste modo, surge uma nova ciência a ser evoluída, a comunicação digital de profissionais não habituados a um ambiente online. A HELPIE provê um curso chamado 'Jeito HELPER de ser' que aborda, entre vários outros tópicos, a comunicação digital, já que a experiência de quem contrata um serviço via aplicativo sempre começa no ambiente online para posteriormente se desdobrar no offline, ou mesmo no online através de atendimentos virtuais".

Além de estar em constante aprendizado, outros detalhes podem ser fundamentais nesse processo, como aconselha o executivo:

- Defina sua estratégia, se será oferecer alguns serviços complementares de áreas diferentes (como web design e programação de aplicativos, por exemplo) ou focar na sua especialidade, e aprimore seus conhecimentos específicos dentro da sua área de atuação. Os clientes estão em busca de especialistas, e não generalistas.



- Desenvolva habilidades de marketing e vendas para se destacar, como o envio de mensagens mais personalizadas, por exemplo, com o intuito de mostrar ao cliente que está aberto ao diálogo, e de que forma pode contribuir com os negócios dele.



- Opte por se candidatar a projetos que se encaixem em seu perfil, e a contate clientes que se enquadram no perfil que você vê como ideal para ter mais chances de aprovação. Demonstre quanto conhecimento você tem na sua área de atuação, e como se aprimora constantemente para atender as expectativas do cliente.

Na hora de precificar o seu trabalho, alguns pontos precisam ser considerados. "Para estipular preços de trabalhos, pense em quanto quer ganhar, que gastos terá para executar esse trabalho - como internet e luz - e quantas horas por dia pretende trabalhar para chegar a um valor médio do mercado. Para facilitar esse trâmite, a Workana disponibilizou gratuitamente uma calculadora de freelas, que está acessível pelo link https://www.calculadorafreela.com/pt/ ", concluiu Daniel.

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso