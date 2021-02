Por Renata Cristiane

Publicado 17/02/2021 19:27

A Prefeitura de Araruama publicou nesta quarta-feira (17), o edital que dá início às inscrições para enfermeiras de 15 bairros da cidade, que queiram participar do Projeto Casa Saúde, que tem propósito de fazer atendimento domiciliar.As inscrições serão gratuitas e devem ser feitas entre os dias 17 e 26 de fevereiro, através do e-mail disponibilizado no edital.De acordo com a Prefeita Lívia Bello (PP), o Programa tem como objetivo levar atenção básica aos bairros, com o diferencial de que as casas de enfermeiras com nível superior e portadoras de carteira do Conselho Regional de Enfermagem vão ser transformadas em Núcleos de Saúde Básica, onde o atendimento será efetuado duas vezes na semana. Nos três dias restantes, a profissional irá fazer atendimento domiciliar às famílias residentes do bairro que lhes foi destinado.Disse ainda que, uma das principais finalidades do projeto é desafogar os atendimentos do PAM da cidade, tendo em vista que "de dez pessoas aguardando atendimento, 70% estão ali apenas para revalidar suas receitas." Essa é mais uma função, além de receitar medicamentos báscios e exames rotineiros, que poderá ser exercida pela enfermeira encarregada por tratar daquela família.Caso a revalidação do medicamento deva ser feita pelo profissional da saúde de competência expecífica, a mesma levará o documento para o médico competenete, evitando dessa forma aglomerações em filas de espera e um esvaziamento considerável no Sistema de marcação de consulta."Com isso, a gente vai fazer uma saúde pública preventiva, o que diminuirá os gastos com na saúde pública", concluiu a Prefeita.Cada Bairro terá uma farmácia básica, fazendo com que o indivíduo não precise se dirigir até o centro a procura de medicações.Para saber todas as regras para concorrer às vagas, documentação e se seu bairro está contemplado, clique no link e veja o edital completo.Além do Projeto Casa Saúde, a prefeitura também já desenvolveu outros quatro programas que envolvem o domicílio da população, que são: Casa Restaurante, FisioCasa, Casa Costura e Casa Creche.