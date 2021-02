Alunos assistindo as aulas cumprindo as normas sanitárias Divulgação

Por Renata Cristiane

Publicado 10/02/2021 18:48

Apesar da continuidade da greve de servidores da Educação, que só querem voltar às salas das escolas depois de serem vacinados, as aulas presenciais em Araruama seguem normalmente nesta quarta-feira (10). A Prefeitura reforçou que atualmente 19 das 53 escolas da rede municipal de ensino estão em funcionamento. As demais séries retornarão numa próxima fase.



Ainda de acordo com a Prefeitura, os estudantes que continuam em casa, estão tendo aulas online.



Segundo o Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama (SSMA), a adesão à greve vem aumentando paulatinamente desde o início da semana. Nesta terça-feira (9), uma assembleia (virtual) marcada para as 18h, vai fazer um balanço geral do movimento e definir os rumos da paralisação: " Mais tarde saberemos quantos servidores estão aderindo. Vamos discutir se continuaremos ou não com a greve, e isso vai ser decidido por todos os presentes. A adesão está maior, temos passados comunicados diários aos servidores e encaminhamos ofício à prefeitura também", disse o presidente do SSMA, Luís Marcelo Loureiro.



Apesar de um comunicado da Prefeitura informar que irá cortar o ponto dos dias paralisados, o sindicato segue firme na decisão. Mas criticou o fato de uma diretora de unidade escolar ter sido exonerada por que os alunos não compareceram para a aula nessa escola onde trabalha. Já a prefeitura disse que está havendo a renovação de muitos cargos comissionados, não apenas na Educação (veja nota na íntegra ao final da matéria).



Conforme Luís Marcelo, a greve não impede que o sindicato faça visitas diárias às escolas que estão em funcionamento, e numa dessas idas, nesta segunda-feira (8), afirmou que não havia merenda para os estudantes (somente biscoito), fato que também foi rebatido pela prefeita Lívia Bello (PP).



"Na nossa visita da segunda-feira (8), saímos de lá às 11h e naquele horário a merenda ainda não havia sido servida, e o horário certo é às 10h30. Ninguém me falou, eu vi, estava acompanhado de três conselheiros de alimentação escolar no momento dessa visita. E não tinha merenda servida", disse Luís.



E criticou as imagens divulgadas pela Prefeitura durante o horário da merenda. "A gente percebe que é montado um cenário para fazer essas fotos, tudo muito certinho, mostrando a merendeira fazenda a comida, tudo muito montado. O negócio é chegar de surpresa", completou o presidente do sindicato.



MERENDA E EXONERAÇÃO



A prefeitura emitiu uma nota oficial sobre os questionamentos do sindicato em relação à merenda e à exoneração de uma diretora de escola. Negou que não houvesse refeição e disse que o município está fazendo uma renovação em alguns cargos. Leia a nota na íntegra:



"A Prefeitura de Araruama esclarece que, diferente do que foi falado pelo Sindicato dos Servidores Municipais, todos os alunos da Rede Pública que voltaram às aulas presenciais contam com merenda escolar e de excelente qualidade (como pode ser comprovado nas fotos abaixo.)



Vale ressaltar que apenas 19 das 53 escolas do Ensino Regular, do 6º ao 9º ano, estão funcionando nesse primeiro momento; e os alunos estão tendo aulas normalmente.



Por fim, a Prefeitura esclarece que está havendo a renovação de muitos cargos comissionados, não apenas na Educação, mas em vários outros setores da Administração Pública".