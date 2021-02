O município já imunizou todos os profissionais de Saúde da linha de frente das redes municipal, estadual e particular; profissionais da Atenção Básica de Saúde, asilados do município e os profissionais dessas instituições. Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 16:46 | Atualizado 27/02/2021 16:47

Nessa última quinta-feira (26), a secretaria de Saúde de Araruama registrou que 3.472 indivíduos foram imunizados até o momento. Já foram repassadas para o município o total de 9.380 doses, somando a quantidade de vacinas CoronaVac e AstraZeneca.



O município já imunizou todos os profissionais de Saúde da linha de frente das redes municipal, estadual e particular; profissionais da Atenção Básica de Saúde, asilados do município e os profissionais dessas instituições.



De forma itinerante, através de agendamento por WhatsApp, idosos acamados de 80 anos para cima vêm sendo vacinados nas suas casas.



Neste sábado (27), encerra a vacinação de idosos de 90 anos para cima. A ampliação vem se dando de forma gradual. Na próxima semana, inicia-se a vacinação de idosos de 80 a 89 anos. Na segunda-feira (1), terá início com idosos de 89 e 88 anos, na terça-feira (2), 87 e 86 anos, assim sucessivamente conforme cronograma divulgado pelo site oficial da prefeitura.



A Prefeitura reforça que segue protocolo do Ministério da Saúde para a aplicação das doses, com respeito aos grupos prioritários.



"Porém, até então, a quantidade de pessoas vacinadas abrange apenas 2,5% da população da cidade, que hoje é cerca de 140 mil habitantes, portanto, é necessário que os moradores tenham consciência mantenham as medidas de distanciamento e uso de máscara de proteção", informou a prefeitura.



A imunização avança conforme o município vai recebendo as doses enviadas pelo Estado.