Casas noturnas só podem funcionar até 23h Divulgação

Por Renata Cristiane

Publicado 16/02/2021 14:56 | Atualizado 16/02/2021 14:57

A operação conjunta da Guarda Municipal de Araruama com Polícia Militar para fiscalização de aglomerações durante o período de Carnaval, notificou sete estabelecimentos no município até esta segunda-feira (15).

De acordo com a Prefeitura, foram advertidos bares e casas noturnas por exceder os 50% de público ou passar do horário de fechamento de 18h para bares e 23h para as casas noturnas.



A Prefeitura explicou que Guarda Municipal e a PM estão fazendo rondas noturnas por toda a cidade, verificando e coibindo o excesso de pessoas em bares e casas noturnas.



Por conta da Pandemia de COVID-19, festejos de Carnaval foram proibidos no município esse ano, por meio de decreto. A Prefeitura, inclusive, não concedeu ponto facultativo para os servidores da administração pública.



Em nota, o município afirma que "o momento deve ser de conscientização por parte de todos os moradores", ressaltando que "não é hora de baixar a guarda". Por fim, a Prefeitura pediu que a população continue firme com as medidas de higienização e distanciamento social.