Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 18:18

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a fazer a prova de vida dos beneficiários pelo aplicativo. Porém, aposentados e pensionistas têm enfrentado problemas para conseguir acessar a plataforma. O órgão afirmou que, inicialmente, a ferramenta é um projeto piloto e não está disponível para todas as pessoas.

O INSS respondeu que apenas os segurados selecionados, que receberem a notificação, conforme anunciado, poderão fazer o procedimento pelo aplicativo. "Ainda é um piloto e não está disponível para todos. Apenas para os 5,3 milhões de beneficiários selecionados", informaram.

O beneficiário que estiver com a prova de vida pendente, também será notificado pelo Meu INSS quando realizar o acesso. Desta forma, será direcionado para proceder com a realização da prova de vida por meio da biometria facial no aplicativo meu gov.br. Basta baixar o aplicativo nas lojas virtuais (Meu Gov.br na Play Store, Meu Gov.br na App Store).



Nesta nova etapa, os contatos com os segurados elegíveis já começaram a ser realizados pelo INSS por meio de mensagens enviadas por SMS e-mail. Estes segurados, em sua maioria, já deveriam ter realizado o procedimento da prova de vida, ou tiveram o benefício suspenso antes mesmo da pandemia, por falta da fé de vida, portanto, é importante que realizem o procedimento, se forem contatados pelo INSS.



Para realizar a biometria facial, o INSS usará a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e do Tribunal Superior Eleitoral. Foram selecionados, portanto, segurados que tenham carteira de motorista ou título de eleitor.