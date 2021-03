WhatsApp libera chamadas de vídeo e de voz pelo computador

Somente no Réveillon de 2021, o aplicativo contabilizou 1,4 bilhão de chamadas de voz e de vídeo Divulgação/WhatsApp

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 14:03

O WhatsApp liberou uma nova funcionalidade muito pedida pelos usuários do aplicativo: as chamadas de voz e de vídeo na versão do computador. Até o momento, porém, a nova ferramenta permite que as chamadas sejam realizadas somente em conversas individuais e não em grupos, como é possível fazer usando o celular. Segundo a empresa, isso também estará disponível no futuro.

A empresa optou por disponibilizar a função também para o computador depois de registrar um aumento significativo no número de chamadas no WhatsApp, especialmente as de longa duração. Somente no Réveillon de 2021, o aplicativo contabilizou 1,4 bilhão de chamadas de voz e de vídeo.

Publicidade

A cultura de se comunicar com amigos e familiares por meio desta funcionalidade ganhou força durante a pandemia da covid-19, com circulação restrita de pessoas e com os riscos para a saúde que as aglomerações envolvem. As relações de trabalho, em modelo remoto, também passaram a utilizar as chamadas de áudio e vídeo no dia a dia.

De acordo com o WhatsApp, a nova funcionalidade “permite ver familiares ou colegas de trabalho com mais clareza em uma janela maior e que você se mova mais facilmente enquanto fala”. As chamadas poderão ser feitas no modo paisagem, na horizontal, ou no modo retrato, na vertical. Essas conversas em vídeo ou áudio estão configuradas para ficarem sempre em primeiro plano em relação às outras janelas na tela do computador.

Publicidade

A empresa garantiu ainda que as chamadas de voz e vídeo são protegidas com criptografia, o que significa que o WhatsApp não pode ler nem ouvir as chamadas feitas no seu celular ou no seu computador.