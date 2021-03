A rede de supermercados Mundial, por exemplo, investiu 30% a mais na compra de barras de chocolates, ovos pequenos e bombons para a páscoa deste ano Agencia O Dia

Por Maria Clara Matturo*

Publicado 20/03/2021 07:00

O feriado da Páscoa está se aproximando e, mais uma vez, por conta do agravamento da pandemia do coronavírus, a expectativa do setor varejista não está das melhores. Um levantamento realizado pelo consultor de varejo Marco Quintarelli apontou que os supermercados diminuíram o investimento em ovos de Páscoa entre 20 e 30% em relação ao ano passado, quando o Brasil já estava vivenciando o início da disseminação da doença e o isolamento social. Neste ano, o mercado está apostando em produtos para o almoço de Páscoa, como vinhos, azeite e pescados.

Para Quintarelli, a redução na demanda dos ovos está ligada ao aumento do preço da matéria prima. “Nesses últimos meses diversos insumos estão tendo o seu preço impactado, como é o caso do leite, leite condensado e chocolate, e isso consequentemente afeta à produção dos itens característicos de Páscoa”, explicou. Ele acrescentou, ainda, que a venda deste ano deve ser maior para itens de baixo custo como barras de chocolate e bombons.

Publicidade

A rede de supermercados Mundial, por exemplo, investiu 30% a mais na compra de barras de chocolates, ovos pequenos e bombons para a Páscoa deste ano. O gerente comercial responsável pelo setor de chocolates do Mundial, Pedro Paulo Leite, afirmou que as compras estão similares as do ano passado. “Estamos com uma expectativa muito boa para a Páscoa deste ano. Em meio a tantas incertezas, será um momento de alento para todos”.

Saiba os seus direitos

Publicidade

Independente do tamanho ou quantidade de chocolates que o consumidor vai comprar nesta Páscoa, é sempre importante estar atento aos direitos para não cair em golpes ou ser enganado, como orientou a especialista em direito do consumidor Catia Vita.

"No caso de compras pela internet, os ovos quebrados ou derretidos, podem ser considerados como "vício no produto", de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), e você tem o direito de trocar com apresentação de nota fiscal. O vício ocorre quando o produto não se apresenta com a qualidade ou quantidade que se espera diante das informações contidas na embalagem. Se você decidiu fazer as compras de Páscoa pela internet, fique atento. Você pode cancelar no prazo de até sete dias e receber o reembolso.

Já no caso de compras presenciais, a loja não é obrigada a trocar o produto. No entanto, caso a loja tenha divulgado em algum espaço ou na embalagem do produto que trocaria, ela será obrigada a honrar a oferta".

Publicidade

Quem optar por fazer as compras pela internet e não receber o produto no prazo estipulado, pode e deve correr atrás para reverter o prejuízo. "Nesse caso, por se tratar de presente de Páscoa e o atraso na entrega do produto caracteriza a perda do objeto, o consumidor pode desistir da compra e solicitar a restituição integral do dinheiro já pago, incluindo o frete, e também eventuais perdas e danos decorrentes da demora", reforçou a advogada.



Por fim, é sempre essencial estar atento aos preços ofertados nos comerciais para exigir o valor correto na hora de fazer o pagamento. "O consumidor deve verificar se as informações contidas em folhetos, anúncios, encartes ou qualquer outra forma de publicidade correspondem ao que está sendo ofertado. Toda e qualquer informação falsa ou incorreta é considerada propaganda enganosa, conforme Art. 37 do Código de Defesa do Consumidor. Desconfie de preços muito baixos e de promoções “imperdíveis”. Exija a nota fiscal, pois é principal garantia do consumidor em caso de troca ou reclamação", finalizou.

Opções de chocolates

Publicidade

Para aqueles que não abrem mão de presentear na Páscoa, mas não querem deixar de economizar, O DIA reuniu diversas ofertas com tipos variáveis de chocolates. Confira:

Prezunic

Publicidade

Até o dia 25 de março, os destaques das ofertas no Prezunic são os chocolates menores. Entre eles: Mini ovo de Páscoa Alpino ou Kit Kat 90g por R$ 14,99; Ovo de Páscoa ao leite Laka ou Diamante Negro 170g a 176g por R$ 32,99; Bis Lacta 100g a 126g por R$ 4,49; Bombom sortido Garoto 250g por R$ 10,99 ou leve 2 por R$ 15,98; Bombom Nestlé ou Lacta 250g por R$ 11,99 ou leve 2 por R$ 17,98; Chocolates Garoto 90g por R$ 4,59 ou leve 3 por R$ 3,69 cada e Chocolate Snickers amendoim 45g - R$ 1,99.

Superprix

Publicidade

No Superprix, os ovos de Páscoa são as ofertas da semana: Ovo de Páscoa Kinder PJ Masks 100g por R$53,90; Ovo de Páscoa Ferrero Rocher Collection 241g por R$78,90; Ovo de Páscoa Bis ao leite N20 318g por R$44,90; Ovo de Páscoa Lacta Barbie N15 166g por R$44,90; Ovo de Páscoa Nestlé Kit Kat 227g por R$41,90 e Ovo de Páscoa Lacta Diamante Negro 176g (Nº 15) por R$39,90. Na compra de dois ovos de Páscoa pelo site (www.superprix.com.br) da Ferrero Roche ou Kinder, o supermercado oferece frete grátis.

Americanas

Publicidade

Nas Americanas, o diferencial vai para os ovos D’elicce, de produção própria. Comprando no app ou site, o consumidor garante 10% de desconto na compra de duas unidades de qualquer ovo D’elicce, além de poder receber o produto em até três horas. Levando três ou quatro, são 15% e, acima de cinco unidades, o desconto sobe para 20%. Já nas lojas físicas será possível aproveitar dinheiro de volta pagando com o app Ame Digital. Na compra de duas unidades de ovos D’elicce, o cliente recebe 15% de cashback no aplicativo.

Entre as opções estão o Ovo Crocante 120g Delicce e Ovo Choc Branco C/ Cookies 120g por R$21,99; Ovo Pascoa Lol 90g Delicce por R$39,99; Ovo De Pascoa Turma Da Monica 80g Delicce por R$17,99; Ovo De Pascoa Hello Kitty 80g Delicce por R$17,99 e Ovo Pascoa Nerf 80g Delicce por R$17,99.

Publicidade

Extra e Pão de Açúcar

Neste ano, as redes Extra e Pão de Açúcar destacam o Meio Ovo de Páscoa Recheado by Cheftime, de fabricação própria das lojas.

Publicidade

No Extra, os destaques são o Meio ovo de Páscoa maracujá com brigadeiro 400g por R$ 29,90; Meio ovo de Páscoa brigadeiro colorido 400g por R$ 29,90; Meio ovo de Páscoa creme de avelã com Ninho 400g por R$ 36,90; Ovo de chocolate ao leite com embalagem em formato de orelhas de coelho Qualitá 50g por R$7,99; Mini ovos de chocolate ao leite com embalagem em formato de cesta Qualitá 50g por R$7,99 e Coelho de chocolate ao leite Qualitá 60g por R$7,99.



Já no Pão de Açúcar, as ofertas são exclusivas para Clientes Mais: Meio ovo paçoca 400g de R$ 45,90 por R$ 39,89; Meio ovo Ninho com morangos 400g de R$ 45,90 por R$ 39,89; Chocolate em tablete Lacta 90g de R$ 4,79 por R$ 4,29; Bombons favoritos Lacta 250,6g de R$ 11,99 por R$ 7,99 e Ovo de Páscoa 15 Laka 170g – R$ 29,90.



Publicidade

Mundial

O Mundial também não está de fora das ofertas, com Bombons Lacta Variedades 250,6g por R$ 10,90; Chocolate Hershey's 85g/87g/92g por R$ 3,85; Chocolate M&M’s 148g por R$ 7,99; Chocolate Milka 100g

por R$ 12,80; Bombons Lacta Trufas Sortidas 138g por R$ 18,90; Chocolate Lacta Bis Xtra ao Leite ou Oreo 45g por R$ 1,85 cada; Chocolate Lacta 90g por R$ 4,99 e Chocolate Lacta 60% Cacau 85g por R$ 6,69.

Publicidade

Brasil Cacau

Nas lojas Brasil Cacau, as lembranças são ótimas opções de presente com preços baixos. Entre elas estão o Combo de Páscoa (148g) por R$ 19,90; Mini trufas Tradicional (120g) por R$ 17,90; Mini Ovinhos de Chocolate (98g) por R$ 10,90 e Coelho Chocolate ao Leite (85g) por R$ 17,90.





Publicidade

Cacau Show

Para quem tá em busca de economia, a Cacau Show também tem opções de chocolates menores, como o Cartão Cacau Magia e Cartão com coelho de chocolate decorado, a partir de R$ 5,90; Bombons Cacau Magia Chocolate 78g, a partir de R$ 13,90; Ovo Cacau Magia Coelho 40g, a partir de R$ 9,90; Ovinhos Cacau Magia 250g, a partir de R$ 27,90; Tablete Cacau Magia 115g, a partir de R$ 15,90 e Caixa Cacau Magia 95g, a partir de R$ 24,90.

Publicidade

Sodiê Doces



A Sodiê Doces entra na Páscoa de 2021 com duas novidades nos ovos de colher: o sabor Zero Açúcar Trufado Preto e Branco no Chocolate Meio Amargo, e o lançamento Brigadeiro Maltado no Chocolate Branco. Além de outros 16 sabores de recheios, como Alpino, Chocolate Ao Leite, Cocada e Maracujá no Chocolate Branco. Os ovos de colher variam entre 640g e 840g, contando as duas metades e de acordo com o peso do recheio, com valores a partir de R$64,90. A lista de lojas pode ser encontrada pelo site http://sodiedoces.com.br/lojas

Publicidade

Make a Cake

A confeitaria conhecida pela criatividade de seus produtos oferece ovos personalizáveis. O cliente escolhe a opção de chocolate que pode ser ao leite, branco ou meio amargo. Em seguida, seleciona uma das mais de 20 variedades de recheios. E para finalizar, uma das 15 opções de toppings. Exclusivamente para a Páscoa, além dos recheios que já compõem o cardápio da Make a Cake, a confeitaria trouxe o adicional de Nutella, Ninho, Ganache de Maracujá e Ganache de Chocolate ao leite. Dependendo da montagem, o ovo pode pesar entre 250g e 300g e custa a partir de R$64,90.

Publicidade

Pensando nos pequenos, a Make a Cake criou montagens cheias de sabor e diversão para as crianças. Tem o Ovo Naked Chocolate que vem com decoração de Páscoa e custa R$54,90. Para os fãs do tradicional doce brasileiro, tem o Ovo Brigadeiro por R$64,90 e o Ovo Brigadeiro e M&M com pó mágico para deixar o produto ainda mais especial. Essa versão também sai por R$64,90.

Vegetarianos conquistam espaço na ceia

Publicidade

Este ano os consumidores que não consomem carne estão ganhando espaço nas prateleiras dos mercados, que tem pensado cada vez mais nesse público na hora de investir nos produtos que fazem parte da ceia de Páscoa dos brasileiros. “Os produtos plant-based têm uma procura crescente em nossas lojas e estão cada vez mais presentes no cardápio dos consumidores. A nossa intenção é trazer novos sabores e opções para este público que tem crescido muito”, afirmou André Artin, Gerente de Desenvolvimento Comercial no Pão de Açúcar.

O Pão de Açúcar ampliou seu sortimento com a Bacalhoada e o Bolinho de Bacalhau. Os novos produtos são da foodtech The New Butchers, que é especializada no segmento e já comercializa outros itens à base de plantas nas lojas da rede. Os dois produtos utilizam a carne de jaca, que recria a textura das fibras do peixe, e estão disponíveis nas lojas e no e-commerce (www.paodeacucar.com). A Bacalhoada (R$24,90) tem venda exclusiva na rede em uma versão de 240g com batatas, pimentão vermelho e amarelo, azeitona, tomates e cebolas. Já o Bolinho de Bacalhau (R$25,90) de 200g é empanado com farinha de arroz e pode ser preparado ao forno ou frito.

Publicidade

No Mundial, esses consumidores também não ficaram de fora. Até o dia 21 de março, quem adquirir um dos produtos da lista selecionada ganha 50% de desconto na segunda unidade. Entre as opções estão as Almôndegas Veg. Seara Incrível 350g por R$ 15,50; Burguer Veg. Seara Ervilha/Carne 226g por R$ 16,98; Carne Veg. Seara Incrível 350g por R$ 15,50; Empanado Veg. Seara Incrível 300g por R$ 15,50; Escondidinho Veg. Seara Incrível 350g por R$ 15,50; Iscas Peixe Veg. Seara Incrível 300g por R$ 14,88 e Kibe Veg. Seara Incrível 300g por R$ 15,50.



*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso