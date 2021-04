Cabify anunciou que vai encerrar suas operações no país a partir do dia 14 de junho. Getty Images/ iStockphoto

Rio - O aplicativo de transporte Cabify anunciou, nesta sexta-feira (23), que vai encerrar suas operações no país a partir do dia 14 de junho. Em nota, eles informaram que fontes da empresa explicam que a Cabify tem um forte compromisso com a busca de rentabilidade e que, como resultado de um constante processo de análise neste mercado, tomou a decisão de encerrar o serviço.

"A empresa de mobilidade ressalta que o mercado brasileiro ainda é muito afetado pela grave situação sanitária do país e pela crise socioeconômica local causada pela covid-19. Este contexto dificulta a criação de valor e tem levado a empresa a parar sua operação no Brasil", acrescentou em nota.

Segundo a Cabify, todos os motoristas parceiros, passageiros e empresas que utilizam seus serviços no país foram devidamente informados. "A Cabify tem transmitido sua gratidão pela confiança depositada na empresa nos últimos 5 anos, desde sua chegada ao Brasil em 2016. A empresa continuará atenta às necessidades e oportunidades futuras de mobilidade neste mercado", finalizou em comunicado.

O aplicativo de mobilidade anunciou o encerramento de seus serviços pelas redes sociais. "Depois de tantos anos nos movendo, no próximo dia 14 de junho deixaremos de operar no Brasil. Obrigado por tudo, e mesmo que não os levamos mais de Cabify, os levaremos para sempre no Coração roxo. Nos vemos nos países onde ainda operamos o serviço", escreveu no Twitter.