"O curso é 100% gratuito e privilegiaremos também populações mais vulneráveis e a busca por espaço para a diversidade", disse o Diretor de Pessoas & Gestão da Ocyan. Reprodução/Pexels

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 13:27 | Atualizado 29/04/2021 13:31

Começam sexta-feira (30), véspera da comemoração pelo Dia do Trabalho, as inscrições para o minicurso online Empreendedorismo Feminino, promovido pela Ocyan e o Firjan SESI, com objetivo de viabilizar geração de renda para as mulheres e impulsionar negócios, trazendo para a reflexão das participantes a importância das oportunidades do empreendedorismo com um motor econômico e social. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 14 de maio e as aulas começam no final de maio.



“Criamos este workshop como um incentivo à liderança feminina nos negócios considerando especialmente que pesquisas apontam que foram elas que mais sofreram com o desemprego durante a pandemia. Este curso vem para apoiá-las. É uma forma de auxiliá-las a fazer o caminho de volta para o mundo do trabalho ou até a impulsionar os negócios que gostariam de tirar do papel ou que já tiraram e precisam escalonar”, explica Nir Lander, Diretor de Pessoas & Gestão da Ocyan.



Ao todo, serão duas turmas de 30 pessoas cada, uma delas destinada exclusivamente a esposas e filhas de integrantes da empresa; a outra, 100% direcionada para as comunidades. Podem participar mulheres de qualquer idade acima de 18 anos.



“O curso é 100% gratuito e privilegiaremos também populações mais vulneráveis e a busca por espaço para a diversidade. A escolha dos alunos vai levar em conta a situação social, raça e etnia e questões LGBTIQ+ também”, comenta o executivo.



Serão cinco encontros pela plataforma Microsoft Teams, de 1h10 de duração e envio de conteúdo digital. As palestras vão abordar equidade de gênero e identidade; mentalidade empreendedora; empreendedorismo feminino; modelos de negócio; e alguns testes também. Para participar é importante ter acesso a um computador e internet.

Publicidade