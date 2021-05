Prazo para o MEI enviar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) termina na próxima segunda-feira Reprodução/Pexels

Por Larissa Soares*

Publicado 25/05/2021 18:01 | Atualizado 25/05/2021 18:11

Mais de mil lojistas em todo o país vão participar nesta quinta-feira do Dia Livre de Impostos. A ação, que neste ano será de forma online, conta com a participação do comércio varejista que vendem produtos sem as taxas de tributação cobradas pelos governos. Os itens podem ter redução no preço de até 70%. No Rio, lojas em todo o estado vão participar da ação.

É importante ressaltar que cada estado possui um percentual de tributação, por isso os consumidores podem encontrar preços diferentes nos produtos a depender da localidade. Entre os produtos que os consumidores podem encontrar nas categorias de descontos há eletrodomésticos, eletrônicos e serviços.

Criada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) e pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo (FCDLESP), a ação visa conscientizar consumidores sobre o valor de impostos pagos em cada produto e, ainda, sensibilizar as autoridades para que o varejo consiga comercializar de forma mais simples. Em 2020, o evento contou com a participação de 26 estados e o Distrito Federal e também com a colaboração de mais de 9 mil varejistas, entre esses shoppings, supermercados e outros estabelecimentos comerciais.

Segundo o advogado especialista em direito tributário Angelo Ambrizzi, o Dia Livre de Impostos tem o papel de despertar a conscientização para a necessidade de revermos toda a legislação tributária do nosso país. "Enquanto isso não acontece, é necessário que, individualmente, as empresas se movam, buscando a aplicação de uma carga tributária justa", explica ele.



O Brasil é o 14º país que mais arrecada impostos no mundo e o que menos retorna benefícios para sua população. "Para arcar com esses valores, o brasileiro precisa trabalhar, em média, 153 dias por ano só para pagar impostos”, concluiu o advogado.

Para o coordenador nacional da CDL Jovem, Raphael Paganini, o Dia Livre de Impostos é uma forma de deixar claro para o consumidor como a alta tributação afeta seu poder de compra. “Altos impostos sem retorno têm alto impacto na economia, criando um efeito bola de neve. Com a alta tributação, os produtos ficam mais caros, então a população compra menos. Isso acarreta a diminuição dos números do varejo, que é obrigado a repassar os tributos no valor dos produtos, acarretando menos vendas e investimentos e geração de empregos. Sem emprego as pessoas diminuem seus gastos e assim por diante num ciclo vicioso”, explica.



Em 2020, a carga tributária média alcançou o patamar de 31,64%. É perceptível que mais de 30% dos gastos do consumidor, seja produto ou serviço, são impostos. Entretanto, existem produtos em que a carga tributária ultrapassa os 60% de impostos, como é o caso de bebidas alcoólicas e cigarros.



“O DLI chama atenção para um dos principais entraves do comércio varejista: a alta carga tributária nos produtos e serviços. Com a pandemia de Covid-19, os estabelecimentos foram ainda mais afetados pelo abre e fecha. Esperamos que a data aqueça o setor e reforce a necessidade da reforma tributária”, explica o presidente da FCDLESP, Maurício Stainoff.



A lista das lojas participantes pode ser vista no site do evento ( https://dialivredeimpostos.com.br/ ). Os descontos serão ativados na data do evento. No site, o consumidor deve clicar em "Lojas Participantes" e escolher o Segmento, estado e cidade. Dessa forma, será possível encontrar os lojistas que vão participar do evento.

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso

