Bolsonaro durante live nas redes sociasReprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 14:22 | Atualizado 04/06/2021 16:03

Rio - O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na última quinta-feira (3), que estuda aumentar Bolsa Família em 'pelo menos 50%'. De acordo com o chefe do Executivo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem estudado o assunto 'com responsabilidade'.

"Estamos trabalhando para aumentar esse valor (do Bolsa Família). Pretendemos chegar aí... dar pelo menos 50% (de aumento). Está lá o Paulo Guedes discutindo esse assunto. Com responsabilidade", disse.

Bolsonaro tem sido pressionado por líderes do Centrão para manter o auxílio emergencial até o fim do mandato, como estratégia para reeleição, informou o O Globo.