Shopping promove oficina de Dia das Crianças - Divulgação

Shopping promove oficina de Dia das CriançasDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 17:29

A Liquidação do Lápis Vermelho, realizada pelos shoppings Multiplan (Barra Shopping, New York City Center e Park Shopping Campo Grande) dará início à sua edição de inverno a partir do dia 15 até o dia 18. Os consumidores poderão encontrar descontos de até 70% em categorias como roupas, calçados, tecnologia, perfumaria, acessórios, produtos para casa, entre outras.

As ofertas estarão disponíveis nos shoppings e online. No superapp Multi, será possível comprar diretamente pelo aplicativo, com a ajuda de um shopper. Na modalidade de compra online, os clientes terão frete grátis usando o código "FRETELLV" e as entregas são realizadas em até 2 horas.

Publicidade

Os clientes contam ainda com o canal de venda direta, disponível no app ou pelos sites dos shoppings, para facilitar o contato com as lojas via WhatsApp e combinar o recebimento das compras por drive-thru ou pelo delivery de cada lojista.



O superapp Multi contará ainda com página dedicada à campanha reunindo as melhores ofertas, além de cupons com descontos presenciais.

"Essa é uma das mais tradicionais campanhas que temos, tanto para nossos parceiros lojistas, que vivem um momento sensível devido a pandemia, quanto para nossos clientes. E com a aceleração das nossas iniciativas de inovação, é o segundo ano que a fazemos a Liquidação do Lápis Vermelho de forma omnichannel, ou seja, integrando o digital e o físico. Assim, o cliente escolhe o canal que preferir, com garantia de entrega rápida no endereço selecionado ou a experiência completa que nossos shoppings oferecem", afirma Rodrigo Peres, Co-Head de Marketing, Inovação e Negócios Digitais da Multiplan.