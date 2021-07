Com uma perda de 1,5 milhão de postos de trabalho, o número total de pessoas no trabalho doméstico caiu de 6,4 milhões no quarto trimestre de 2019 para 4,9 milhões de pessoas em igual período do ano passado - Arquivo Agência Brasil

Com uma perda de 1,5 milhão de postos de trabalho, o número total de pessoas no trabalho doméstico caiu de 6,4 milhões no quarto trimestre de 2019 para 4,9 milhões de pessoas em igual período do ano passadoArquivo Agência Brasil

Publicado 19/07/2021 15:57

Quase 24 mil brasileiros já recorreram a ações judiciais durante a pandemia para recuperar seus direitos trabalhistas. Muitos patrões domésticos sabem que correm riscos, mas outros sofrem a infração por falta de conhecimento. Para ajudar e orientar o empregador doméstico e evitar ações trabalhistas, o Instituto Doméstica Legal preparou um medidor de risco, um quiz que o patrão pode saber se está cumprindo com as obrigações legais ou não, e se está correndo perigo junto à Justiça do Trabalho. Entre os assuntos abordados estão a importância do contrato, folha de ponto, férias e salários de acordo com cada estado.

Segundo Mario Avelino, presidente do instituto, o empregador que não cumprir suas obrigações pode ficar vulnerável a ações trabalhistas e é importante que busque conhecimento para que não tenha dores de cabeça mais tarde, nem prejudique seu empregado doméstico.

Publicidade

“Às vezes, um tópico que não está sendo realizado dentro da lei, pode vir a trazer um transtorno mais tarde. Para que a relação seja clara e segura para ambos os lados, é importante ficar atento. Não vale a pena correr riscos", diz.

Com uma perda de 1,5 milhão de postos de trabalho, o número total de pessoas no trabalho doméstico caiu de 6,4 milhões no quarto trimestre de 2019 para 4,9 milhões de pessoas em igual período do ano passado, sendo que aproximadamente, 450 mil eram empregados domésticos formais com carteira de trabalho assinada.

Publicidade

Atualmente, após o início da vacinação para o público em geral, alguns empregadores optaram pelo retorno ou contratação em regime parcial. Muitas dúvidas surgiram e é preciso ter conhecimento das questões trabalhistas para saber se o acordo realizado com a funcionária não trará problemas.

Para participar é gratuito e basta acessar o link: https://www.domesticalegal.com.br/utilidades/medidor-de-risco-de-acao-trabalhista-do-patrao-domestico/#form