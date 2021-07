Dia dos Avós deve movimentar R$ 600 milhões na economia do estado do Rio de Janeiro - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 19/07/2021 14:11

Rio - O Dia dos Avós desse ano, comemorado no próximo dia 26, deve movimentar R$ 600 milhões na economia do estado do Rio de Janeiro, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ). Cerca de 5,2 milhões de fluminenses devem presentear na ocasião. O ticket médio deste ano corresponde a R$ 116,34.

Neste ano, 37% dos consumidores pretendem presentear os avós, percentual menor ao de 2020 (49,5%). Vale ressaltar que, no ano passado, as consequências da pandemia para os idosos impactaram mais a decisão dos consumidores, tendo em vista que o presente mais escolhido no ano passado (cesta de café da manhã) tem relação com o isolamento social. Entre os que optaram por não comprar presentes neste ano, 74,9% afirmam que a decisão não possui relação direta com a pandemia e 25,1% atribuem a escolha a este momento específico.

O ranking de presentes é liderado por roupas (31,4%), perfumes e cosméticos (26,7%), cesta de café da manhã (20,9%), calçados, bolsas ou acessórios (19,8%) e flores (17,4%). O número de consumidores que comprará mais de um tipo de item aumentou neste ano: 32,6%. Em 2020, esse índice correspondia a 11,4%. Em relação ao local de compra, 40,7% pretendem adquirir os presentes nas lojas físicas, 22,1% no e-commerce e 37,2% em ambas as opções.

A sondagem ocorreu entre os dias 7 e 11 de julho e contou com a participação de 354 consumidores fluminenses, com o objetivo estimar a movimentação financeira do comércio, em virtude da data comemorativa, além das expectativas de consumo.