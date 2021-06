Prefeito de Itaboraí anuncia o programa que deixará Itaboraí mais segura - Foto: Divulgação / SECOM

Prefeito de Itaboraí anuncia o programa que deixará Itaboraí mais seguraFoto: Divulgação / SECOM

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 19:12 | Atualizado 28/06/2021 19:18

Itaboraí - O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro, ao lado do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e do deputado federal Altineu Côrtes durante o Fórum de Gestão Pública, que aconteceu em Miguel Pereira. Umas das metas da nova gestão, a Operação Segurança Presente é um modelo de policiamento de proximidade que complementa a atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e reforçará as ações de segurança pública, cidadania e atendimento social no município.



“O governador tem sido um parceiro de Itaboraí. É uma felicidade afirmar para nossa população que Itaboraí terá o Segurança Presente que ajudará muito no avanço na política de segurança pública da cidade que é uma das nossas prioridades. Desde o início do ano, venho solicitando o Programa Segurança Presente em Itaboraí e hoje, o governador Cláudio Castro, se comprometeu em instalá-lo em nosso município. Deixo aqui mais uma vez o meu muito obrigado ao governador Cláudio; o deputado federal, Altineu Côrtes; o senador, Carlos Portinho e todos aqueles que estão ativos na luta pela transformação do nosso município”, disse o chefe do Executivo municipal, Marcelo Delaroli.

A operação do programa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Itaboraí que visam um ambiente mais seguro e acolhedor aos moradores, comerciantes e visitantes. O efetivo é formado por policiais militares, agentes civis (egressos das Forças Armadas) e assistentes sociais.

Publicidade

O patrulhamento é feito à pé, de bicicleta, de motocicleta e viaturas. O Itaboraí Presente seguirá o modelo implantado com sucesso em bairros do Rio de Janeiro, como Lapa, Centro, Lagoa, Aterro, Méier e Copacabana. Participam do programa policiais militares aposentados e da ativa em dias de folga em troca de uma remuneração extra pago pelo Governo do Estado e agentes civis de segurança.



Com resultados impactantes de redução de criminalidade no horário e área de atuação, a Operação Segurança Presente em Itaboraí atuará em conjunto com a Guarda Municipal nesse primeiro momento pelas principais vias do centro da cidade. Assim, permitirá que o efetivo do 35º Batalhão da Polícia Militar (Itaboraí) se concentre em operações de inteligência e em ocorrências mais graves. A previsão é que o início do Segurança Presente de Itaboraí seja já nos próximos meses.



“Estamos trazendo para Itaboraí o que tem de melhor na polícia de proximidade no Rio de Janeiro. Esperamos que com a implementação do programa em Itaboraí possamos reduzir os índices de criminalidade. Além de promover o reordenamento urbano, e, principalmente, garantir que a população se sinta segura na realização de suas tarefas do dia-a-dia. A parceria com o Governo do Estado tem sido fundamental. Nosso município passou por muitas dificuldades na segurança pública, e precisávamos aumentar o policiamento.”, explicou o secretário municipal de Segurança Pública, Heitor Baldow.



A comerciante Suzete das Neves Albuquerque, de 58 anos, que já conhece o programa, porque costuma ir ao Centro do Rio, acredita que a segurança vai aumentar em Itaboraí. “Sou nascida e criada em Itaboraí. Esta é uma cidade onde os moradores se conhecem, têm rotinas parecidas, a gente gosta de caminhar, praticar atividades físicas ao ar livre e precisava de mais segurança. Vou muito ao Centro do Rio e vi que a operação Centro Presente ajudou bastante na segurança por lá. Tenho certeza de que aqui não vai ser diferente. A chegada do Segurança Presente é o governo olhando por nós”, comentou a itaboraiense.