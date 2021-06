A previsão para início das atividades é o dia 6 de julho. - Foto: Divulgação

A previsão para início das atividades é o dia 6 de julho.Foto: Divulgação

Publicado 25/06/2021 17:11

Maricá - Iniciativa da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), o “Projeto Transformar na Terceira Idade” agora chegará em Picos. As inscrições para aulas de ginástica, alongamento e circuito funcional para idosos serão realizadas na próxima segunda-feira (28/06), na nova sede da Associação de Moradores do bairro, onde serão promovidas as atividades.

De terça (29/06) a sexta-feira (02/07), quem preferir também poderá fazer a inscrição pelo WhatsApp, através do número: 21 98940-1044. Para se inscrever, é necessário que a pessoa tenha acima de 60 anos, apresente um documento de identificação e a carteira de vacinação para comprovar a imunização contra a Covid-19. O uso de máscaras será obrigatório durante as aulas, que acontecerão às terças e quintas-feiras, das 7h às 8h30.

A previsão para início das atividades é o dia 6 de julho. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, destaca que a ampliação do projeto para outras regiões do município é importante para promover qualidade de vida para a população idosa de Itaboraí.

“Começamos a retomada dos projetos esportivos para idosos em Venda das Pedras e a adesão da população foi muito boa. É sinal de que estamos no caminho certo e que os itaboraienses confiam no nosso trabalho. Queremos ampliar o programa ainda mais, para continuar levando qualidade de vida e promovendo saúde física e mental”, enfatizou o secretário.

Serviço

Projeto Transformar na Terceira Idade

Modalidades: ginástica, alongamento e circuito funcional

Inscrições presenciais: 28/06, de 9h às 12h, na Associação de Moradores

(Rua Manoel César de Abreu s/n - Picos)

Inscrições pelo WhatsApp: de 29/06 a 02/07 através do número 21 98940-1044

Idade: acima de 60 anos

Documentos (original e cópia):

- documento de identificação

- carteira de vacinação comprovando imunização contra Covid-19