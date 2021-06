25 representantes das associações de moradores dos oito distritos da cidade foram ouvidos hoje no salão nobre do Palacete Visconde de Itaboraí na Prefeitura - Foto: SECOM

25 representantes das associações de moradores dos oito distritos da cidade foram ouvidos hoje no salão nobre do Palacete Visconde de Itaboraí na PrefeituraFoto: SECOM

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 17:31 | Atualizado 23/06/2021 17:31

Itaboraí - Buscando cada vez mais proximidade com a população e transparências nas ações do governo, a Prefeitura de Itaboraí recebeu cerca de 25 representantes das associações de moradores dos oito distritos da cidade ,nesta quarta-feira (23/06), no salão nobre do Palacete Visconde de Itaboraí , para estabelecer um calendário de encontros entre o executivo e os representantes dos bairros.

Recebidos pelos vice-prefeito, Lourival Casula, e o secretário de municipal de Transportes, Heitor Baldow, que estavam representando o prefeito Marcelo Delaroli, os presidentes das associações ouviram sobre a importâncias da participação das entidades nas ações do governo, e como elas podem contribuir no monitoramento da prestação de serviços públicos.

“A administração do nosso prefeito Marcelo Delaroli é para todos! Queremos ouvir a população, não adianta fazer uma melhoria e não ter retorno de como está funcionando no seu dia a dia. São vocês das associações que podem dar esse feedback. Nossa intenção é fazer com que Itaboraí tenha uma condição de vida melhor”, explicou o vice-prefeito.

Durante o encontro, os representantes da Prefeitura ressaltaram que mesmo com as dificuldades orçamentárias encontradas o executivo não se absteve das suas responsabilidades. E citaram importantes ações implementadas como os mutirões nos bairros. Logo em seguida, foi aberto um espaço para ouvir as principais reivindicações das associações.

“Temos problemas urgentes no saneamento e no transporte público. O bairro de Cabuçu, por exemplo, não tem ônibus. Dizem que tem, mas a gente não vê passando. Queremos caminhar junto com a Prefeitura para resolver essas questões”, disse um dos presidentes das associações presentes.

Outros pontos citados pelos representantes dos bairros foram pedidos de reparos para iluminações, patrolamento, ajuda na legalização das associações e dragagem de rios. Sobre a questão do saneamento da cidade, Casula adiantou para os presentes que nas próximas semanas iniciará o projeto de audiências públicas itinerantes para que a população de Itaboraí opine e ajude na elaboração do plano de saneamento da cidade. Em paralelo, a data do próximo encontro entre as associações e o executivo ficou marcada para acontecer na segunda quinzena de agosto.