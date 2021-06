A ação contou com caminhões caçamba, caminhão cegonha da Iluminação Pública, patrol e quatro retroescavadeiras - Foto: Divulgação

A ação contou com caminhões caçamba, caminhão cegonha da Iluminação Pública, patrol e quatro retroescavadeirasFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:32

Itaboraí - Moradores de Jardim Imperial amanheceram, nesta segunda-feira (21/06), com a presença de funcionários da Prefeitura de Itaboraí e máquinas trabalhando para melhorar as ruas do bairro. Através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), estão sendo realizados serviços de manutenção, patrolamento, manilhamento, roçado e capina, poda de árvores, manutenção de iluminação pública, varrição, desobstrução de bueiros, retirada de entulho e desassoreamento de canais.

A ação contou com caminhões caçamba, caminhão cegonha da Iluminação Pública, patrol e quatro retroescavadeiras, além de três equipes, com 30 trabalhadores, que se deslocaram por todo o bairro para executar as diversas solicitações encaminhadas pelos moradores. As ações começaram cedo pela Rua Quintino Lopes Ferreira. Esta ação, segundo o secretário, vem sendo realizada periodicamente, atendendo os anseios da população e cumprindo a meta do prefeito Marcelo Delaroli, de promover o bem-estar da população itaboraiense.

Publicidade

O secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho, disse que os funcionários da pasta foram designados para atuarem no mutirão, com objetivo de mudar radicalmente o aspecto dos bairros. “A ordem do prefeito Marcelo Delaroli é limpar tudo, retirar os entulhos e pintar os meios-fios da cidade. Essa foi uma de várias ações que serão realizadas nos próximos anos no bairro”, explicou.

A comerciante Sandra Nogueira agradeceu pela mudança de aspecto na região. “Há muitos anos, a gente esperava por isso. Nós moradores estamos abandonados. Aqui na praça eram os próprios moradores que faziam a limpeza, porque a Prefeitura não aparecia. Agora temos uma Prefeitura de verdade. Quero agradecer pelo carinho com nossa comunidade. Fazia muitos anos que estávamos sem atenção e precisando desses serviços”, declarou Sandra Nogueira.