Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:29

Itaboraí - Chegou a vez das gestantes, puérperas (45 dias após o parto) e lactantes (até 12 meses) sem comorbidades garantirem a primeira dose da vacina contra Covid-19 em Itaboraí. Para receber o imunizante, é preciso ter mais de 18 anos e estar munida com os seguintes documentos: prescrição/autorização médica, documento de identificação com foto e comprovante de residência, além do CPF ou cartão do SUS.

A vacinação destes grupos prioritários serão realizadas, a partir desta terça-feira (22/06), em dois polos específicos: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, de 8h às 16h.

No último dia 12, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) antecipou o calendário do mês de junho para que novas faixas etárias sem comorbidades também pudessem ser vacinadas. O superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, ressalta que a vacinação contra a doença segue em ritmo acelerado em Itaboraí, com o objetivo de imunizar a população o mais rápido possível.

"Queremos ampliar ainda mais o nosso calendário no mês de julho. Mas precisamos enfatizar que o planejamento será mantido enquanto durarem as doses de vacina enviadas pelo Ministério da Saúde", explicou o superintendente.

Confira o calendário desta semana para a população geral:

Segunda-feira (21/06) — população geral a partir de 53 anos

Terça-feira (22/06) — população geral a partir de 52 anos

Quarta-feira (23/06) — população geral a partir de 51 anos

Quinta-feira (24/06) — Feriado de São João Batista

Sexta-feira (25/06) — população geral a partir de 50 anos

Para a população em geral, o município conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 16h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população é de 9h às 15h.