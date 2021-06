Itaboraí ganha linha direta de ônibus para São Paulo - Divulgação

Itaboraí - Mais modernidade chega ao município através de uma linha de ônibus interestadual para a cidade de São Paulo, a Auto Viação 1001 anunciou mais uma opção de destino para quem precisa viajar de ônibus: o trecho São Paulo-Itaboraí (RJ), passando por São Gonçalo e Niterói.

A empresa será a primeira a operar com uma linha regular de ônibus neste trajeto. No domingo, (02/07) os trajetos começam a operar, com partidas dos terminais rodoviários Tietê (SP) e Manilha (RJ) entre sexta-feira e domingo, em três horários e pontos diferentes: às 21h em Manilha (Itaboraí) e às 22h em Niterói e São Paulo. Ja se pode comprar as passagens pelo site www.autoviacao1001.com.br ou nos guichês da 1001 nas rodoviárias, elas custam a partir de R$ 49,99.



A ônibus disponíveis para o trajeto são confortáveis, são ônibus modernos de dois andares (double deck), que possuem assentos da categoria semi-leito ou cama, com poltronas extralarga, inclinação de até 180º e apoio para as pernas e pés. Os clientes podem se manter conectados pelo WI-FI gratuito a bordo, carregar os seus dispositivos móveis nas entradas USB disponíveis em cada assento e ajustar de forma personalizada o ar-condicionado que possui controle individual. Além disso, os carros contam com o sistema ADAS de segurança que auxilia o motorista durante toda a viagem. Por meio de uma câmera instalada no para-brisa e um radar no para-choque do veículo, o sistema mede a distância e a velocidade relativa de qualquer veículo na pista, para intervir e evitar acidentes.



“Reconhecemos a importância da região e por isso queremos proporcionar aos nossos clientes mais uma opção de viagem regular, confortável e segura. O novo trecho mostra o nosso comprometimento e preocupação em atender o variado perfil de público que temos diariamente“, explica Leandro Zulião, gerente executivo da empresa.