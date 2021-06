Alunos da rede pública da cidade participam de projeto educacional para o meio ambiente e uso consciente de energia elétrica - Foto: Divulgação / SECOM

Alunos da rede pública da cidade participam de projeto educacional para o meio ambiente e uso consciente de energia elétricaFoto: Divulgação / SECOM

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 16:36 | Atualizado 22/06/2021 17:26

Itaboraí - Nesta terça-feira (22/06), os alunos do Ensino Fundamental I e II de três unidades de ensino de Itaboraí – Auto Rodrigues Freitas, Mariana da Glória e Antônio Joaquim da Silva - tiveram uma aula diferente sobre meio ambiente. É que a Nave do projeto Enel Compartilha Energia na Escola, iniciativa socioambiental da concessionária de energia que atende a região do Leste Fluminense em parceria com a Prefeitura de Itaboraí, estacionou na E.M Auto Rodrigues de Freitas, em Manilha. As crianças participaram de jogos lúdicos e educacionais, utilizando tecnologia de realidade virtual 3D, para aprenderem os conceitos de cidadania, sustentabilidade, e uso seguro da energia elétrica.

A Nave do conhecimento sobre a utilização de energia chamou atenção dos alunos assim que eles chegaram na escola. Divididos em pequenas turmas de oito alunos para respeitar a capacidade reduzida do espaço devido a pandemia, eles puderam conhecer a estrutura do ônibus adaptado com recursos audiovisuais, totens com jogos educativos, e simulador de realidade virtual. Servindo de palco para uma aula super interativa entre os alunos, professores e monitores.

“Gostei muito. Ouvi a explicação, vendo os animais passando pertinho. Fomos no mar e até pro céu. Foi uma das melhores aulas da minha vida”, contou com bastante entusiasmo Brayan Monteiro Ferreira, de 10 anos, aluno do 5º ano da escola municipal Mariana da Glória assim que saiu do simulador de realidade virtual.

Dividido em três etapas, o projeto busca disseminar a importância do consumo consciente da energia elétrica, dos recursos naturais e do meio ambiente nos municípios que passam. A troca de conhecimento não fica restrita apenas aos alunos. Os professores são beneficiados com uma capacitação sobre como trabalhar o tema meio ambiente nas salas de aula. As escolas também recebem um acervo de livros chamado Kit Procel (Programa de Conservação de Energia Elétrica) composto por mais de 400 livros.

“Foi maravilhoso ter essa experiência interativa com as crianças. Elas puderam conhecer mais e ser mais conscientes sobre a energia. Saber de onde ela vem e como eles podem ajudar nas suas casas. Tecnologia alinhada com brincadeiras para todos aprenderem mais”, contou a coordenadora pedagógica Luana Toledo da E.M Mariana da Glória.