os criminosos foram presos com uma quantidade expressiva de entorpecentes - Foto: PMERJ

os criminosos foram presos com uma quantidade expressiva de entorpecentesFoto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 11:02 | Atualizado 25/06/2021 11:03

Itaboraí - Policiais Militares do 35° BPM de Itaboraí prenderam quatro homens acusados de tráfico de drogas no bairro de Nova Cidade, a ação aconteceu na última quarta-feira (23/06) e nossa redação teve acesso a detalhes da ocorrência ontem, quinta-feira (24/06).

De acordo com informações divulgadas a imprensa pela Polícia, policiais militares estavam efetuando uma patrulha de rotina no bairro de Nova Cidade, quando avistaram os quatro suspeitos, que tentaram fugir da abordagem policial. Quatro homens fugiram pra dentro de um terreno baldio, quando os policias efetuaram a prisão dos elementos identificados: Uanderson de Oliveira Pereira, conhecido como Xara, de 29 anos; Angelicio do Nascimento Barcelos, de 40 anos; Jean Rodrigues dos Santos Nunes, de 29 anos; e entre eles um menor de idade, foram presos na ação.

Publicidade

Foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco munições intactas, 178 pinos de pó branco, 16 frascos de lolo, um rádio transmissor, dois aparelhos celulares e R$ 62 em espécie. O caso foi registrado na 71ª DP no Centro de Itaboraí