Professora Getúlia Marins lança livro infantil na Casa Paulina PortoFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 17:35 | Atualizado 24/06/2021 17:39

Itaboraí - A professora e autora Getúlia Marins será uma das homenageadas na 28ª Feira do Livro de Itaboraí, que acontecerá no final do segundo semestre deste ano. Na última quarta-feira (23/06), a sede da Secretaria Municipal de Cultura foi palco do lançamento do livro infantil “Mamãe, eu quero dormir!” da escritora e diretora da E.M. Adilson Rodrigues Soares (Pachecos), Getúlia Marins. O evento teve transmissão ao vivo pelas redes sociais com uma conversa com a autora e as bibliotecárias da Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo e Biblioteca Professora Rilma Alvarenga Rodrigues falando sobre o universo infantil.



A ideia do livro surgiu após a autora ouvir relatos de crianças reclamando da ausência dos pais, em especial da figura materna, em suas vidas. Na história o personagem Pedro com dificuldades para dormir enfrenta o problema apenas com um gesto simples de atenção como conta a própria escritora.



“Criança quer e precisa de carinho e amor. São simples atos que confortam e quebram o medo e a insegurança. Pedro não precisava de receitas, nem de broncas para dormir, mas apenas de um gesto simples de atenção. É necessário amar os filhos, mostrar para eles em gestos e ações esse amor. O livro é um alerta para os pais para eles darem atenção aos seus filhos”, disse Getúlia Marins.



Lançado pela editora Proverbo, o livro infantil “Mamãe, eu quero dormir!” é a 9º obra publicada da autora, entre livros impressos e e-books. O evento do lançamento contou com a participação do secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, vereadores do município; familiares e admiradores da autora.



Sobre a autora



Getúlia Adriana Rodrigues dos Santos Marins (Getúlia Marins) é professora, pedagoga, escritora, autora, poetisa e escritora. Nasceu em Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, filha de Ivo Elias dos Santos e Dalva Rodrigues Costa dos Santos. Casada e mãe de um casal de filhos. Escreve desde os seus 9 anos de idade. Tem uma coleção de 1560 poemas.



É autora dos livros:



"Histórias em Poemas", "A Escola Não deu Conta de Mim" ( lançados em 2015) "Luna A flor de agosto. Princesas não vivem felizes para sempre", "Ufa! A vida é assim, pura emoção" (Lançados em 2018) e " Mamãe, eu quero dormir!" (Será lançado em 23/06/2021). É autora dos e-books: "Poemas Profundos para um coração que Ama"(2015), "A sétima filha"(2016), "Coração no Gelo"(2016)e "Metamorfose poemas"(2016).



Também escreveu, atuou e dirigiu duas peças teatrais: "Peteleco (Teco, teco o aviãozinho)" (2005) e "Auto de Natal na atualidade (O Nascimento de Jesus na atualidade) (2005). Fez parte do elenco teatral de Derly Gouvêa em duas peças: "Mãe, a novela!", como Jurema (1987) e "Auto de Natal", como Rosana.



Ganhou o Festival de Música Sacra de Itaboraí (FEMUSI) em 1988 com a música: "Grito de Protesto" e o Prêmio de leitura da empresa Ampla em Itaboraí e Regional com a peça Peteleco ( Teco, teco o aviãozinho) em 2005.

Participou do Projeto Ordem Inversa da ilustradora Andrea Ebert em 2021. Faz parte da Coletânea Desperte a Leoa em Você, da editora Travassos que será lançado ainda no mês de junho de 2021.



Tem um trabalho publicado na revista Eleéko sobre o racismo no ano de 1998. Atualmente é diretora da E.M. Adilson Rodrigues Soares, no município de Itaboraí.