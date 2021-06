Polícia Civil investiga o que teria motivado o crime cometido pela própria mãe da vítima - Foto: Marcelo Tavares

Polícia Civil investiga o que teria motivado o crime cometido pela própria mãe da vítimaFoto: Marcelo Tavares

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 11:16 | Atualizado 25/06/2021 11:17

Itaboraí - A Polícia Civil está investigando o que teria motivou uma mãe jogar água fervente no rosto da própria filha, em Itaboraí, a jovem de 23 anos está internada no Hospital Estadual Alberto Torres e seu quadro de saúde é estável.

Estado de saúde da jovem é estável



A vítima, Mariana da Silva Rodrigues, contou em depoimento, que a sua mãe reclamou que o celular dela havia quebrado. Ao levar o aparelho para o conserto, a jovem foi informada que, na verdade, o telefone teria sofrido algum impacto.

Chegando em casa, ela questionou a mãe se teria sido ela quem quebrou o celular. A mãe, identificada apenas como Elice, a mulher, de acordo com o depoimento, proferiu xingamentos à filha, a chamando de "vagabunda" e "maldita". Durante a discussão, Elenice pegou uma panela com água que estava fervendo no fogão e jogou em cima da filha.

A vítima diz que pretende entrar com uma representação criminal contra a mãe e alegou que ela é usuária de drogas.

Publicidade

O caso foi registrado na 71ª DP no Centro de Itaboraí e Policiais realizam diligências para escutar a mãe da mulher que foi agredida pela própria mãe e testemunhas, se existirem.

O resultado do exame de corpo delito feito por Mariana, deu positivo para lesão grave por deformidade permanente.