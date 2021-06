Homem é baleado e morto em troca de tiros com a polícia - Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 10:41 | Atualizado 28/06/2021 10:52

Durante uma troca de tiros com policiais militares do Batalhão de Itaboraí, um homem morreu e outro foi baleado, na noite de ontem, na BR-101, na altura do bairro Bela Vista, em Itaboraí.



Segundo a Polícia Militar, era realizado um patrulhamento de rotina pelo bairro Bela Vista, quando dois homens foram vistos em atitudes suspeitas. Ao se aproximarem dos dois elementos, os policiais foram rcebidos a tiros. Os dois tentaram fugir em um veículo Fiat Strada Adventure. Aconteceu uma nova troca de tiros às margens da BR-101 quando um dos criminosos foi baleado e não resistiu.

Com o suspeito foram apreendidos uma espingarda e um revólver.



O outro elemento também foi baleado, e foi socorrido. Ele foi levado para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior. Foram apreendidos um revólver e uma espingarda. O caso ficou sob investigação da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

Tiros, morte e apreensões às margens da BR-101, em Itaboraí

Alan Emiliano