Podem participar do projeto crianças de 6 a 12 anos completos. - Foto: Divulgação

Podem participar do projeto crianças de 6 a 12 anos completos.Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 09:41 | Atualizado 28/06/2021 09:41

Itaboraí - A segunda edição do projeto ‘Domingo na Praça’ da Prefeitura de Itaboraí neste domingo (27/06) contou com uma surpresa para os itaboraienses. É que estacionou na quadra da Praça Marechal Floriano Peixoto o ‘Container do Esporte’. Uma iniciativa da ONG Instituto de Desenvolvimento do Esporte e Cultura (IDEC), em parceria com a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), que levará muito esporte e saúde para as crianças.

O container ficará estacionado, por dois meses, na praça, para promover oficinas de capacitação e aulas de cinco modalidades olímpicas adaptadas (mini): Vôlei, Handebol, Tênis, Badminton e Atletismo. Podem participar do projeto crianças de 6 a 12 anos completos.

Publicidade

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, aproveitou a presença de várias famílias que curtiam o domingo de sol para caminhar, andar de patins e curtir uma das atrações da Prefeitura de Itaboraí para convidá-las para o projeto. As inscrições são limitadas e começam nesta segunda-feira (28/07), na sede da SEMEL.

“O container chegou na cidade, e ficará aqui na praça, bem no coração da cidade. Daremos início as inscrições amanhã (28/07) na nossa Secretaria. Você que quer que seu filho ou sobrinho participe de uma atividade esportiva e aprenda mais sobre as modalidades olímpicas pode nos procurar. E não será apenas as crianças que serão beneficiadas, 10 profissionais locais da área esportiva terão a oportunidade de participar de um curso exclusivo”, disse Lenon Coutinho.

Publicidade

Mais do que um projeto de vivência esportiva, o ‘Container do Esporte’ fará também a capacitação de 10 profissionais de Educação Física e gestores esportivos da cidade que, na primeira semana do projeto, passarão por treinamentos e aprenderão sobre a metodologia de aprendizado do projeto. Assim, no final, eles estarão preparados para dar continuidade no atendimento em suas comunidades.

Outro benefício para Itaboraí será que, ao final das atividades, os materiais esportivos adquiridos para atender esse núcleo poderão ser cedidos para projetos sociais esportivos da cidade ou para uma unidade municipal de ensino da rede pública.

Publicidade

A previsão para início das aulas do projeto é para o dia 5 de julho. A expectativa é atender cerca de 200 crianças, oriundas de famílias de baixa renda e estudantes da rede pública de ensino. O projeto ‘Container do Esporte’ tem o patrocínio da Enel e do Governo Estadual, através da Lei de Incentivo ao Esporte.

Serviço

Publicidade

Container do Esporte

Inscrições: de 28/06 a 02/07

Modalidades: Vôlei, Handebol, Tênis, Badminton e Atletismo

Faixa etária: de 6 a 12 anos completos

Local: sede da SEMEL, na Rua Dr. Mesquita, 340

Centro de Itaboraí