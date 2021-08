Ministro da Economia, Paulo Guedes - Divulgação

Publicado 13/08/2021 17:45 | Atualizado 13/08/2021 17:52

Brasília - O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender nesta sexta-feira que o parcelamento do pagamento de precatórios de maior valor é a única forma de conseguir executar o Orçamento a partir do próximo ano. Ele ainda rebateu as críticas de outros economistas - inclusive ex-ministros - sobre a proposta.

"Preferiam que eu rompesse o teto? Se eu tivesse dito que ia pagar os R$ 90 bilhões de precatórios em 2022, iam dizer que não há compromisso fiscal. A PEC dos Precatórios foi feita para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)", argumentou o ministro da Economia, em entrevista à Jovem Pan gravada na quinta-feira e veiculada nesta sexta-feira.

Guedes alertou que o ritmo de crescimento dos precatórios é "assustador". "No próximo ano poderia ser R$ 150 bilhões, no outro R$ 230 bilhões. Vale mais a pena entrar na indústria de precatórios do que tocar outra atividade. É o negócio que mais cresce no Brasil", criticou.