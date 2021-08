Golpistas voltam a enviar carta em nome da Receita Federal para roubar dados fiscais e bancários - Divulgação/Receita Federal

Golpistas voltam a enviar carta em nome da Receita Federal para roubar dados fiscais e bancáriosDivulgação/Receita Federal

Publicado 23/08/2021 17:02

Rio - A Receita Federal alertou, nesta segunda-feira (23), para a volta de um golpe aplicado por meio de correspondências. De acordo com o órgão, cartas com o título "Intimação para regularização de dados cadastrais" são identificadas com o logotipo e o nome da Receita Federal e direcionam o destinatário para um site que não pertence à pasta.

Ainda segundo a Receita, a finalidade do golpe é tentar extrair dados fiscais e bancários dos cidadãos. E, em caso de recebimento de carta, a pessoa deve ignorar a “intimação” e não acessar o endereço eletrônico mencionado.

Publicidade

Quem precisar fazer alterações, regularizações e consultas cadastrais deve utilizar o site da Receita Federal. O serviço está disponível no e-CAC, para acesso somente pelo próprio contribuinte ou seus procuradores legais. Lembrando que é possível acessar o e-CAC gerando um código de acesso, caso não possua certificado digital.