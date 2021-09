Em Niterói, o consumidor conseguia pagar a cartela de 20 ovos de R$7,89 a R$11,50, uma diferença de 46% - Reprodução internet

Em Niterói, o consumidor conseguia pagar a cartela de 20 ovos de R$7,89 a R$11,50, uma diferença de 46%Reprodução internet

Publicado 10/09/2021 13:28

O Procon Estadual do Rio de Janeiro realizou um levantamento de preços de produtos básicos da alimentação dos consumidores fluminenses. Os itens pesquisados foram: arroz, feijão preto, óleo de soja, leite, ovos, açúcar, sal, fubá, macarrão, farinha de trigo, farinha de mandioca. Agentes encontraram variação de preço de até 46%.

O levantamento de preços foi realizado em 26 estabelecimentos que comercializam os alimentos entre os dias 21 de agosto até 2 de setembro no Rio de Janeiro, Macaé, Campos dos Goytacazes, Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis e Nova Friburgo.

Em Niterói, o consumidor conseguia pagar a cartela de 20 ovos de R$ 7,89 a R$ 11,50, uma diferença de 46%, enquanto em relação ao leite de 1 litro na embalagem tetrapak a diferença era de 13%. No Rio de Janeiro, os agentes encontraram uma variação de 22% para o preço do arroz, que chegou a custar de R$ 27,79 a R$ 33,98 e de 24% para o preço da farinha de trigo, que variou de R$ 3,99 a R$ 4,98.Em Nova Iguaçu, a variação de preços do óleo de soja e do açúcar ficou em torno de 15%, enquanto o feijão, em Nilópolis, variou 23%. Já em Campos dos Goytacazes, 500g de macarrão custava de R$ 4,29 a R$ 4,99. Em Macaé, o preço do fubá variou 14%, enquanto o da farinha de mandioca variou 29%. O preço do sal em Nova Friburgo variou 17%. Esses e outros dados o consumidor pode encontrar na pesquisa completa disponível no site oficial do Procon-RJ. A pesquisa pode ser acessada através desse link: http://www.procon.rj.gov.br/index.php/publicacao/detalhar/4717.