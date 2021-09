Governo do Rio assinou protocolo de intenções com a Petrobras para a cessão de áreas do Polo GasLub - Divulgação

Publicado 10/09/2021 15:21 | Atualizado 10/09/2021 15:27

Rio - Com o objetivo de viabilizar a retomada econômica no setor de Óleo e Gás, o governo do Rio de Janeiro assinou, nesta sexta-feira, 10, um protocolo de intenções com a Petrobras para a cessão de áreas do Polo GasLub (antigo Comperj), que equivalem a 4.167 campos de futebol.



"A ideia é explorar o potencial da infraestrutura do polo localizado em Itaboraí, como o gasoduto de escoamento do pré-sal Rota 3 – com capacidade de 21 milhões de metros cúbicos de gás por dia - e a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) para o tratamento do gás natural, para atrair grandes indústrias", explica o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah.



Maior produtor nacional de gás natural, com 63% da participação diária (mais de 88 milhões de metros cúbicos), o Rio de Janeiro deve receber investimentos que giram em torno de R$ 15 bilhões e gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos com o empreendimento. A expectativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico é que o GasLub inicie sua operação no primeiro trimestre de 2022.



"Estamos trabalhando alinhados à realidade da nova lei do gás, com arcabouço regulatório moderno e com a demonstração clara de que o ambiente de negócios dinâmico é a prioridade. A nossa missão é estimular a vocação natural de polos industriais como o GasLub em Itaboraí. Precisamos explorar ao máximo a nossa riqueza natural, gerando emprego e renda para a população", destaca o governador Cláudio Castro.