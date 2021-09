Governo do Rio e Instituto Proa oferecem capacitação gratuita para jovens - Divulgação/Guto Garrote

Publicado 10/09/2021 13:42

Rio - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Emprego e Relações Internacionais fechou uma parceria com o Instituto Proa e vai oferecer uma capacitação para jovens entre 17 e 22 anos. Serão 2,8 mil vagas para aulas gratuitas e virtuais de autoconhecimento, planejamento de carreira, projeto de vida, raciocínio lógico, comunicação e trilha técnica de dados ou trilha técnica de varejo.

Alunos que estão cursando ou concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e que buscam seu primeiro emprego, poderão se inscrever no site https://plataforma.proa.org.br até 17 de setembro. A previsão de início das aulas é dia 20 de setembro. São 150 horas de capacitação."Sabemos que a falta de experiência dificulta os jovens a encontrarem o primeiro emprego. Números do IBGE mostram que a faixa etária com maior percentual de desocupados é a de 14 a 17 anos e 18 a 24 anos. Por isso é um orgulho unir Governo do Estado e o Instituto PROA para promover a inclusão produtiva do jovem fluminense no primeiro emprego", afirmou o governador Cláudio Castro.Ao final do curso, os alunos receberão certificado de conclusão emitido pelo PROA e serão encaminhados para processos seletivos de primeiro emprego."A presença de profissionais qualificados é fundamental para atrair empresas e investimentos. Quanto maior a capacitação, maior a produtividade e a competitividade do Estado", explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah.