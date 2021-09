Aposta simples custa R$ 2,50 e o apostador deve escolher entre 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis - Divulgação/Loterias Caixa

Publicado 10/09/2021 15:36

Rio - Os apostadores da Lotofácil da Independência têm até as 18h deste sábado, 11, para concorrer aos R$ 150 milhões que serão pagos pelas Loterias Caixa. Esta é a 10ª edição do concurso especial, que oferece o maior prêmio da história da modalidade.

O concurso 2.320 não acumula e o sorteio será realizado a partir das 20h deste sábado no espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Facebook @LoteriasCAIXAOficial e canal CAIXA no YouTube.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Lotofácil da Independência e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 451,8 mil de rendimento no primeiro mês, segundo informou o banco. Ou se preferir investir em imóveis, o ganhador pode comprar 250 casas ou apartamentos no valor de R$ 600 mil cada.

A aposta simples custa R$ 2,50 e o apostador deve escolher entre 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis. As apostas podem ser realizadas em volantes específicos da Lotofácil da Independência ou no volante regular da Lotofácil nas lotéricas de todo o país ou nos canais eletrônicos.

No portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas para o concurso 2.320, bem como outros cinco combos contendo apostas de outras modalidades além do concurso especial. Também é possível apostar pelo app Loterias CAIXA.