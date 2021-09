Economia

Governo do Estado assina protocolo de intenções com a Petrobras para cessão de áreas do Polo GasLub

Rio de Janeiro deve receber investimentos que giram em torno de R$ 15 bilhões e gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos com o empreendimento

Publicado 10/09/2021 15:21 | Atualizado há 3 horas