SPM oferece 635 vagas de capacitação gratuitas no RioDivulgação SPM

Publicado 21/09/2021 15:05

A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher abriu, nesta segunda-feira, 20, as inscrições para 635 vagas nos Cursos de Capacitação nas Casas da Mulher Carioca Tia Doca e Dinah Coutinho. Serão oferecidos 18 cursos e oficinas para mulheres a partir dos 16 anos. As inscrições devem ser feitas pela internet, são gratuitas e terminam no dia 24 de setembro. As interessadas sem acesso à internet podem agendar um horário em uma das Casas para utilizar os computadores da Secretaria.

Em Realengo, a Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho disponibilizará 290 vagas para os seguintes cursos: Trancista; Informática básica para terceira idade; Informática básica; Design de Sobrancelha e Cílios; Manicure Básica; Bijuteria e acessório; Educação Financeira: como empreender; Artesanato; e Recepção e Cerimonialista.

Já em Madureira, a Casa da Mulher Carioca Tia Doca vai oferecer 345 vagas de capacitação para Trancistas, Design de sobrancelha e Cílios, Modelagem, Adereços, Educação Financeira: como empreender, Bijuterias e acessórios, Manicure básica, Fotografia em Smartphone, e Recepção e Cerimonialista.