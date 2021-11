CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO ANUNCIANTE

Publicado 25/11/2021 06:00 | Atualizado 25/11/2021 07:31

A tecnologia pode ser uma aliada importante para quem utiliza o transporte público coletivo no Rio de Janeiro. Em busca de praticidade, os passageiros estão optando por novas formas de pagamento para não perder tempo na hora de adquirir novos créditos de transporte ou recarregar os seus cartões do tipo Expresso ou Vale-Transporte. Um novo aplicativo gratuito disponibilizado pela Riocard Mais já oferece a possibilidade de realizar o pagamento da passagem utilizando o seu próprio celular. E 125 mil usuários já aderiram à novidade em todo o estado.



O Cartão Digital passa a ser o primeiro do país com caráter multimodal, sendo aceito em ônibus de linhas municipais e intermunicipais, metrô, trens, barcas, vans legalizadas e sistema BRT. O consultor técnico Marcos Vinícius de Souza foi um dos primeiros a migrar para a nova tecnologia. Morador de Bangu e passageiro da linha 790 (Campo Grande x Cascadura), ele costuma testar os novos produtos e utilizar as redes sociais para interagir com a Riocard Mais.



"Eu sou adepto das formas práticas de pagamento. Criei o Cartão Digital logo no início e já embarquei com ele no trem e uso também no ônibus para ir ao trabalho, mas fico atento à questão do validador, pois nem todos aceitam a nova tecnologia", explica Marcos Vinícius.



Para aderir à novidade, basta baixar gratuitamente o aplicativo Cartão Digital-Valida Mais na loja Google Play. O aparelho celular precisa contar com sistema operacional Android e ter instalada a tecnologia NFC, que é a condição essencial para que ocorra a comunicação entre o equipamento e o validador do meio de transporte, que também deve possuir leitor de NFC. No Estado, 13 mil equipamentos, de um total de 20 mil, já possuem a capacidade de leitura do novo Cartão Digital.



A gerente de marketing da Riocard Mais, Melissa Sartori, lembra que o pagamento digital ainda tem margem para evoluir com a substituição gradativa dos validadores mais antigos por equipamentos novos.



"Buscamos sempre a melhor experiência para o nosso cliente. Agora, podemos oferecer os principais serviços na palma da mão, ao alcance do celular. Com o novo aplicativo do Cartão Digital, é possível comprar e validar créditos de transporte, acompanhar saldo em tempo real, recarregar cartões e outros dispositivos, entre outros serviços. O pagamento por aproximação com a tecnologia NFC é uma tendência mundial e uma novidade no setor de transporte público, que estamos incorporando à rede de produtos e serviços disponíveis aos clientes" afirma Melissa Sartori.

Para facilitar o uso da nova tecnologia, a Riocard Mais firmou uma parceria com o Moovit para informar o passageiro sobre os meios de transporte que aceitam o Cartão Digital. Agora, o aplicativo de transporte, que é amplamente conhecido por informar a hora e o minuto exatos em que o ônibus vai chegar ao ponto de espera, vai mostrar também se o próximo veículo aceita pagamento por aproximação com a utilização de telefones celulares, por meio da tecnologia NFC. O serviço já está disponível no sistema de ônibus municipal da cidade do Rio e em 45 linhas da frota municipal de Niterói.

É importante lembrar que não é preciso estar conectado à internet ao usar o Cartão Digital: basta aproximar o celular no validador com NFC, uma vez que as informações relativas aos créditos de transporte adquiridos já estão previamente gravadas no aparelho. Outra facilidade é a possibilidade de carregar o Cartão Digital com cartões de débito e crédito ou via Pix. Com o uso do celular, a experiência no transporte público também se torna mais segura, reduzindo o contato com dinheiro em espécie, seguindo as recomendações sanitárias atuais.

Mais de um milhão de downloads



Os passageiros do transporte público também têm à disposição o aplicativo Riocard Mais, lançado em 2019 e já instalado em 1,4 milhão de dispositivos móveis. A ferramenta facilita o controle e a gestão de todas as transações realizadas pelos clientes. O app permite consulta de saldo ou extrato, compra de créditos para qualquer meio de transporte e localização de pontos de atendimento em lojas físicas ou de parceiros conveniados.

"O aplicativo facilita ainda mais o controle e a consulta dos créditos de transporte disponíveis ao passageiro, que já podiam conferir o seu saldo em um terminal de consulta, no ato da recarga em um equipamento ou na hora do embarque ao encostar o cartão no validador" disse Melissa Sartori.



Como baixar e usar o Cartão Digital



– Baixe o app Cartão Digital + Valida Mais na Google Play. É gratuito;

– Com ajuda do assistente virtual Tomais, preencha o cadastro solicitado e crie uma senha segura. O cliente que já possui cadastro no aplicativo Riocard Mais ou no Clube Riocard Mais pode usar o mesmo CPF e a mesma senha;

– Em seguida, solicite a criação do Cartão Digital. Por medida de segurança, será preciso definir um PIN, uma senha de quatro números que será utilizada para autenticar cada pagamento de passagem. Um e-mail será enviado com as informações do novo cartão digital;

– Recarregue o Cartão Digital e utilize nos principais meios de transporte do Rio. Atenção: certifique-se que a função NFC está ativada no seu celular.

- É possível consultar o site aceitocartaodigital.riocardmais.com.br ou acompanhar no Moovit quais as empresas de ônibus e estações de metrô, trem e BRT que contam com validadores com leitor NFC.

- É importante lembrar que não é preciso estar conectado à internet ao usar o Cartão Digital no embarque: basta aproximar o celular no validador com NFC, uma vez que as informações relativas aos créditos de transporte adquiridos já estão previamente gravadas no aparelho. A internet é necessária somente na hora de comprar a passagem.