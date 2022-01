Mutirão de renegociação elevou para 18,7 milhões o total de contratos renegociados no período da pandemia - Reprodução

Publicado 05/01/2022 12:10

Com o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira de novembro, a renegociação de dívidas bancárias no período da pandemia alcançou volume histórico de 18,7 milhões de contratos, num total de R$ 1,1 trilhão de saldo devedor renegociado. Apenas em novembro, a mobilização da Febraban, dos bancos associados, Banco Central, da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e dos Procons permitiu que mais de 1,7 milhão de contratos fossem repactuados, aumento médio de 36,7% na procura por negociações comparado ao mês anterior.

Esses valores trouxeram alívio financeiro imediato para empresas e consumidores. Os acordos realizados contribuem para o controle da inadimplência do sistema bancário, que segue em um patamar historicamente baixo, atualmente em 2,2%, abaixo das taxas registradas nos meses anteriores à crise, quando superavam os 3% ao ano. Essa queda da inadimplência decorre dos programas emergenciais, da renegociação de dívidas e do prazo de carência das linhas concedidas durante a pandemia.

"A renegociação de dívidas mostra o foco dos bancos em seus clientes e em novembro também tivemos o papel importante de levar orientação financeira ao consumidor, que é fundamental para que ele evite o endividamento de risco, tenha mais informações sobre produtos e serviços bancários e melhore sua saúde financeira”, avaliou Isaac Sidney, presidente da Febraban, que acrescentou: “Os bancos tiveram uma atuação fortemente proativa durante a pandemia, e o setor bancário segue desempenhando um papel fundamental, irrigando a economia e mitigando os impactos negativos da crise.”



O Mutirão de Negociação e Orientação Financeira é uma das iniciativas do acordo de cooperação técnica assinado entre a Febraban e o Banco Central para desenvolver ações coordenadas de educação financeira. A última edição do Mutirão realizado em 2019 contou com a repactuação de dívidas de 820 mil consumidores.

Além do Mutirão Nacional, a federação tem promovido ao longo do ano mutirões de renegociação de dívidas em parceria com Procons e outros órgão de defesa do consumidor, sendo que 220 órgãos participaram da inciativa, por meio da plataforma ConsumidorGovBr. A cada 10 consumidores que recorrem à plataforma, 8 têm a sua demanda solucionada.

A novidade deste ano é que a iniciativa também contou com a parceria da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e dos Procons de todo o país, permitindo que as renegociações fossem feitas por meio da plataforma, além dos canais internos dos bancos.





"O foco em educação também foi um dos diferenciais do mutirão, que disponibilizou uma página eletrônica exclusiva com o objetivo de auxiliar os devedores a se preparar para a negociação em si, com informações sobre: como descobrir quais são suas dívidas, quando vale a pena participar do mutirão, quanto do orçamento pode ser destinado ao pagamento de dívidas no momento da negociação. A página também disponibilizou acesso à nova plataforma de educação financeira Meu Bolso em Dia Febraban, lançada este ano", concluiu a federação.