Rio registra queda de 1,16% no preço da gasolina em dezembro, mas ainda tem preço mais caro do SudesteDivulgação

Publicado 05/01/2022 14:27 | Atualizado 05/01/2022 14:29

Rio - Com média de R$ 7,235 pelo litro do combustível em dezembro, a gasolina ficou 1,16% mais barata nos bairros do Rio de Janeiro em comparação com o mês de novembro, quando o litro custava R$ 7,320. É o que aponta o levantamento de preços da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas e meios de pagamento, com base em transações realizadas em postos de 1º a 29 de dezembro. Em diferentes regiões da capital fluminense, a variação dos valores cobrados chegou até 10,63%, com preços entre R$ 6,909 e R$ 7,644.

O carioca encontrou a gasolina mais cara nos bairros Urca (R$ 7,644), Castelo (R$ 7,628) e Flamengo (R$ 7,619). Já os preços mais baratos foram registrados no Irajá (R$ 6,909), Pechincha (R$ 6,978) e Realengo (R$ 6,985).

Ainda segundo o levantamento, o Rio de Janeiro teve a média mais alta de preços entre os estados do Sudeste (R$ 7,266), enquanto São Paulo foi o estado com a gasolina mais barata (R$ 6,473) na região.