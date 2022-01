Programa vai remunerar jovens para estudarem tecnologia - Divulgação / PMN

Programa vai remunerar jovens para estudarem tecnologiaDivulgação / PMN

Publicado 05/01/2022 16:19

O programa de formação em tecnologia Impulso Tec, realizado em parceria com a Descomplica, contrata seus alunos com remuneração de R$ 2.250 mensais para garantir dedicação integral. Hospedado na plataforma LMS da Descomplica, o curso tem 12 semanas de duração e 8 horas diárias e conta com a pedagogia e com o método de avaliação da própria edtech, com turmas focadas em SysOps e JavaScript.

São 200 vagas oferecidas, sendo 150 pela Descomplica, que fornecerá o curso intensivo de 3 meses para a preparação desses candidatos. Ao final do curso, os participantes irão passar por uma residência técnica em uma das empresas parceiras pelo período de três meses. Após os seis meses de formação, os estudantes terão acumulado considerável experiência prática no mercado de TI e poderão ser contratados pela consultoria Accenture ou pelo banco Itaú-Unibanco.

“O Impulso Tec foi criado para amenizar a defasagem que o Brasil tem em tecnologia. Nosso intuito é capacitar e formar pessoas que poderão ser futuros profissionais da área”, ressaltou Daniel Pedrino, presidente da Descomplica Faculdade Digital.

O curso será dividido em duas turmas, a primeira para Sysops, com 14 disciplinas, 2 projetos integradores, 50 alunos e 480 horas de conteúdo. Já a segunda turma, para a área de Javascript, com 12 disciplinas, 2 projetos integradores, 100 alunos e 480 horas de conteúdo.





Jornada de Seleção



O candidato que deseja se inscrever para o Impulso Tec irá passar por cinco etapas. A primeira é acessar a página de cadastro para a seleção no site ( Os requisitos para se inscrever são ter mais de 18 anos, ter o Ensino Fundamental completo, com domínio de escrita, leitura, lógica e interpretação de texto, básico de informática e residir nas cidades ou regiões metropolitanas de Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Belo Horizonte. Não é necessário conhecimento em programação e o candidato não pode ter vínculo empregatício.O candidato que deseja se inscrever para o Impulso Tec irá passar por cinco etapas. A primeira é acessar a página de cadastro para a seleção no site ( https://vagas.taqe.com.br/impulsotec ). Em seguida será realizado um teste de personalidade. O terceiro passo é um teste de Português. Depois haverá um teste de lógica e habilidades técnicas, e, por último, uma dinâmica de grupo.

O candidato selecionado será encaminhado para a turma da qual fará parte. Em seguida, precisará entregar toda documentação para assinatura do contrato. Posteriormente será feita a imersão no projeto, acompanhado de um treinamento específico, Além disso, fará uma imersão na residência, passará por uma avaliação e, por fim, poderá ser contratado.



Atividades dos alunos



O programa conta com aulas ao vivo e gravadas, projetos, exercícios e avaliação. O curso vai exigir que os alunos desenvolvam bancos de dados integrados às aplicações, executem aplicações via nuvem pelo sistema AWS, utilizem o JavaScript e NodeJS como linguagem de programação no desenvolvimento de aplicações, trabalhem em equipe, desenvolvam boa comunicação e autoconhecimento e integrem times diversos.