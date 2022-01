Decisão foi da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, desembargadora Edith Maria Correa Tourinho - Reprodução

Publicado 14/01/2022 11:51 | Atualizado 14/01/2022 11:51

O presidente do Tribunal Regional Federal – 2ª Região (TRF2), desembargador federal Messod Azulay Neto, determinou a prorrogação, até 31 de janeiro, do regime de trabalho remoto na Corte e nas Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo por conta da nova onda de casos de Covid-19 e do surto de gripe Influenza. Ordem foi assinada nesta quarta-feira, 12.

Segundo o TRF2, o salto no número de infectados foi levando em conta para a vigência da prorrogação. “A tendência de forte elevação da média móvel de casos de Covid-19, bem como o surto de gripe ocasionado pelo vírus Influenza” e “a necessidade de garantir a segurança do público interno e externo que frequenta os prédios da Justiça Federal da 2ª Região”, diz o comunicado.

O documento estabelece a manutenção das atividades presenciais consideradas essenciais, e a garantia do pronto atendimento de advogados, procuradores e partes, pelos canais digitais e telefônicos, que estão informados nos portais do TRF2 e das Seções Judiciárias dos dois estados.