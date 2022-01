Novidade foi anunciada pelo prefeito Eduardo Paes no evento Rio Innovation Week - Divulgação

Publicado 14/01/2022 12:32

Rio - A Prefeitura do Rio deu o primeiro passo para virar um ponto nacional no mercado de moedas digitais. Um decreto publicado nesta sexta-feira, 14, cria um Grupo de Trabalho para propor ações relacionadas ao desenvolvimento deste mercado com o objetivo de impulsionar a economia carioca no universo cripto. A decisão foi viabilizada após o prefeito Eduardo Paes anunciar a novidade no evento Rio Innovation Week, do qual participou nesta quinta-feira, 13.

"A gente vai lançar o Cripto Rio e aplicar 1% do Tesouro em criptomoeda", declarou Paes. O Grupo de Trabalho, coordenado pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, vai estudar formas de estimular o uso das moedas por meio de descontos ao contribuinte, como no pagamento do IPTU, por exemplo.

Chamadas de Crypto Rio, as moedas digitais cariocas também poderão ajudar na ampliação de recursos para projetos estratégicos da cidade. Os especialistas irão avaliar, ainda, a possibilidade de o município fazer investimentos do Tesouro em criptomoedas. O resultado dos estudos será divulgado pelo GT em 90 dias a contar da publicação do decreto.



Outro investimento futuro na área tecnológica citado pelo prefeito foi o Porto Maravalley, área do Porto Maravilha com incentivos fiscais para empresas do segmento tech. A Miami de Suarez fez algo semelhante e seduziu diversas empresas do Vale do Silício americano, como explicou o prefeito da cidade Francis Suarez.



"Queremos tornar o Rio a capital brasileira da inovação e todos os esforços da Prefeitura têm sido nessa direção. O Rio Innovation Week é mais um marco na atração de investimentos e de grandes eventos para a cidade, que tem uma vocação natural para o tema", concluiu o secretário Chicão Bulhões.