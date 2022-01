Primeira empresa a contratar o serviço, Toyota está utilizando o Uber Shuttle para Empresas no transporte de colaboradores entre São Paulo e Sorocaba - Divulgação

Publicado 14/01/2022 12:50

Depois de encerrar a operação do Uber Eats, aplicativo de delivery, a Uber vai passar a fazer parte do ramo de ônibus fretados. Segundo a empresa, o Uber Shuttle será direcionada para empresas, como "uma nova forma para as empresas promoverem o deslocamento dos funcionários nos trajetos de ida e volta ao trabalho. O novo produto usa a tecnologia da plataforma para facilitar o dia a dia das empresas, com veículos de alta capacidade que acomodam de 10 a 50 pessoas de forma totalmente personalizada".

Com o novo serviço, as empresas passam a gerenciar viagens de ônibus fretados para o transporte dos colaboradores diretamente pelo app da Uber. Dessa forma, os funcionários poderão reservar no app uma vaga no ônibus, além de checar as rotas e paradas disponíveis para o embarque e desembarque em tempo real. Para as empresas, o serviço oferece também relatórios semanais sobre a operação do Shuttle.

Para Tavane Gurdos, diretora da Uber para Empresas na América Latina, a chegada do Uber Shuttle para empresas no Brasil é sinal da tendência de aumento no número de companhias que estão focadas em oferecer mais benefícios aos funcionários. "Temos percebido que as empresas têm buscado cada vez mais oferecer benefícios que sejam interessantes para seus funcionários e façam sentido para o negócio. O Uber Shuttle para Empresas chega nesse momento e une a facilidade do uso do aplicativo da Uber, que já é conhecido por todos, com a oferta de um novo produto que promove o deslocamento de colaboradores de uma mesma empresa", explicou.

E foi com essa necessidade que a Toyota fechou um acordo comercial com a Uber, conectando companhias de transporte de ônibus fretados com a montadora com o objetivo de levar funcionários de São Paulo até Sorocaba, onde está localizada uma das fábricas da montadora. Os colaboradores reservam uma vaga no Uber Shuttle diretamente pelo aplicativo e viajam com tranquilidade nos trajetos de ida e volta entre a capital paulista e o interior.



Para Ido Begliomini, colaborador da Toyota do Brasil na planta de Sorocaba, a praticidade do serviço é um diferencial no deslocamento casa – trabalho. “O serviço da Uber para as empresas é muito prático, você realiza as reservas de forma muito simples. A informação da saída do motorista e o acompanhamento da localização facilitam muito o usuário a programar a saída de sua casa até o ponto de encontro onde passa o fretado”, destacou.





“Quando retomamos nossas atividades de forma híbrida, após praticamente um ano e meio com nossos colaboradores da área administrativa em trabalho remoto, era fundamental garantirmos a eles um transporte seguro e eficaz para que se sentissem à vontade nessa volta ao escritório. Por isso, optamos por um parceiro referência em mobilidade e que vem, desde então, contribuindo para que essa experiência dos nossos colaboradores seja a melhor possível”, afirma Celso Simomura, diretor de RH e Administração da Toyota do Brasil.