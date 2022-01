Jockey Club Brasileiro- Hipódromo Da Gávea - Rio de Janeiro. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia - Foto: Daniel Castelo Branco

Publicado 14/01/2022 13:25 | Atualizado 14/01/2022 13:29

Rio - A Rio Indústria apresenta no Rio Innovation Week, que começou nesta quinta-feira, 13 e vai até o próximo domingo, 16, apresentações tecnológicas e sociais. ‘Rio do Futuro’ é o tema do estudo inédito que a Rio Indústria e a Future Tank irão apresentar durante o evento que acontece no Jockey Club Brasileiro.



A programação do evento conta com mais de 500 palestrantes, além da presença de mil startups e 190 expositores. O stand da Rio Indústria está localizado no espaço Sociedade 5.0, que vai mostrar como a convergência de todas as inovações possibilita maior qualidade de vida para a sociedade além de ações com foco em responsabilidade ambiental. Além do tema Smart cities, o espaço também vai trazer conteúdo e insights sobre Ciência da Vida, Desenvolvimento humano e social, Ciência da natureza.



Para realizar o estudo, a Rio Indústria faz uma pesquisa com empresários de diferentes setores em parceria com a Future Tank, think tank carioca recém-criada pelos economistas Guilherme Mercês e Frederico Caiado e o antropólogo Francisco Araújo.



A pesquisa aborda quais tecnologias serão mais transformadoras para os setores industriais nos próximos 5 anos, entre: Sensores e IOT (internet das coisas), Realidade aumentada, realidade virtual e metaverso, Big data e inteligência artificial (AI), Automação, robótica e impressoras 3D, Drones, Criptomoedas e blockchain, Computação quântica, Computação em nuvem, Interface cérebro-computador, Novas formas de geração de energia limpa, Nanotecnologia, Biotecnologia.



As tendências socioeconômicas mais relevantes, como: Critérios ESG, Transformação digital, Escassez de profissionais qualificados, Envelhecimento da população, Aumento da participação das gerações Y e Z na economia e no mercado de trabalho, Mindset glocal, “Blurrirng the sectors”, Urbanização desordenada.



Por último, a pesquisa analisa critérios a serem priorizados pelos empresários no contexto de Smart Cities, como Saúde e bem-estar, Participação e transparência pública, Infraestrutura e transportes, Inclusão social e acessibilidade, Digitalização e desburocratização do setor público, Educação e Requalificação profissional, Segurança pública, Criação de ecossistemas de inovação e estímulo ao empreendedorismo. A pesquisa ocorrerá durante o evento.



Hoje, a indústria responde por 24% da economia do Estado do Rio de Janeiro, sendo a segunda mais importante do país. Distribuídas por todas as regiões do Estado, estão 25 mil plantas industriais dos mais diversos portes: micro, pequenas, médias e grandes empresas, que empregam 580 mil funcionários com carteira assinada e possuem massa salarial de R$ 33 bilhões ao ano, fazendo a roda da economia fluminense girar.